易鑫料今年金融科技平台融資續高增長

【明報專訊】內地汽車金融交易平台易鑫集團（2858）主攻內地下沉市場，即內地三線城市及以下的新車及二手車交易平台業務及自營融資業務。易鑫首席財務官楊曉光接受本報專訪時表示，易鑫未來看好公司兩大領域發展機遇，分別為金融科技（SaaS）融資平台及新能源車融資交易業務。
伙20銀行 助客更快獲貸款
楊曉光指出，易鑫自2022年上半年推出自創金融科技平台後，錄得金融科技促成的融資額快速增長。2022年金融科技業務促成融資額約為15億元（人民幣，下同），2023年該融資額增長至約102億元，按年增長約5.8倍。今年第一季度金融科技平台促成的融資額約39億元，按年增264.4%。楊曉光表示，公司有信心金融科技平台於2024年度將保持高速增長，預計今年金融科技平台佔總融資額的比例，將由2023年的15%增加至30%左右。
楊曉光稱，易鑫自創的金融科技平台有多項優勢。該平台可以作為銀行與三線及以下城市客戶之間的橋樑，使得客戶可以更快在銀行取得貸款，同時亦可以為銀行帶來客戶流量，以及通過易鑫累積10年的經營數據幫助進行最優風險定價分析。目前，與易鑫有合作的銀行有20家左右，包括郵政儲蓄銀行（1658）、浦發銀行、南京銀行、河北銀行等。他表示，若銀行既使用SaaS系統，又需要易鑫提供客戶流量的話，易鑫會抽取成交額的兩至3個百分點。
看好新能源車融資交易發展
另外，楊曉光表示，他亦看好新能源車融資交易的發展，預計2024年新能源業務板塊仍有很大增長潛力。易鑫2023年的新能源車金融交易量按年增206%，今年首季新能源車融資交易按年增約88.6%至約2.8萬宗。楊曉光補充，截至至2023年底，易鑫在新能源車板塊的優勢也在於與多家新能源車廠商建立總對總（即兩家公司總部之間）合作關係，包括蔚來（9866）、理想（2015）、零跑（9863）、廣汽埃安等。