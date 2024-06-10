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經濟

設信託前 律師倡詢法律意見防爭拗

【明報專訊】香港近年家庭結構改變並比以前變得細小，加上家族辦公室愈益流行，高葉律師行（Hugill & Ip）合伙人葉煥信（Alfred Ip）表示，成立家族信託，可居中扮演協助家族傳承及運用財富的角色，並和家族辦公室及家族成員協調，發揮維持家庭和諧的作用。不過有見很多時家族信託成立後或與預期實現效果有落差，他認為有需要在成立信託前徵詢法律意見，以掌握實際運作至為重要，避免陷入糾紛致打官司而夜長夢多。

家族辦公室與信託可合作

葉煥信表示：「社會近年有變，家庭成員數目與過往有別，但是家庭成員人丁單薄與否，其實並非成立信託與否的主要考慮。成立信託，反而是與傳承角度有關。」至於家族辦公室的出現，他指出，這在財務角度而言，主要透過投資而取得優勢，去累積財富。信託則主要是扮演怎樣去處理及運用財富，並透過家族辦公室協助，令到財富滾存而不至散失，因此兩者是可以合作。家族辦公室透過信託，和家庭成員之間作有效協議，並在家庭約章下去規範，並作為有效機制，去令家庭成員執行，促進和諧。

助確保信託性質效果符意願

若信託運行不好，他指出，衍生的問題可以很複雜及需要漫長時間去處理，亦耗費金錢及時間。很多時信託受益人一旦產生爭拗，目前可以找到熟悉信託運作並提供協助的律師其實不多，令情况變得複雜。

信託人可令受益人聽話

以他所見，成立信託者很多時沒有尋求法律意見，亦未必所有家族成員願意成立信託，因此他明言「如果不想成立信託後產生期望落差，宜在成立信託前尋求熟悉信託運作的人提供獨立意見甚至法律意見」，這有助確保信託的性質、效果及架構符合意願。

資產置入信託之後，財產便不屬於成立人，葉煥信指出，負責管理資產的信託人，會有絕對酌情權並擁有很大權力，可作為中間人，去行使及處理財富分配，亦確保財富不會落入第三者手上，並令受益人聽話。很多時信託人會依靠成立人的意願書去行事，並且和律師溝通，按成立人意願去管理。信託人亦有權修改條文，但是事前有需要通知信託的任命人（appointer）或保護人。

儘管受信託契據約束的任命人角色至為重要，並且擁有最終否決權，但他提醒說：「若成立信託後要作改動，便需要和信託人去溝通。」此外，信託契據很多時沒有說明要定期檢討或更新，因此家庭成員想更新信託運作，則取決於信託人和家庭成員是否保持良好關係及互相溝通而定。

相關字詞﹕葉煥信 高葉律師行

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