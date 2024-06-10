濠賭界：引進新智能賭枱空間大 助拓新博彩品種 或延伸至百家樂以外

明報記者 陳偉燊

Graeme Croft指出：「賭枱營運涉及和賭客交易及籌碼流向，博彩企業營運場地時，要在平衡蠃輸風險同時，有需要致力減少串謀詐騙，從而保障賭客、賭場及政府資產的利益。」由於賭場荷官始終是人類，而營運賭場卻需要顧及保安、操守及防止欺騙，若智能賭枱可配合賭場監察系統運作，他相信，最終有助賭場監察籌碼有否出現錯誤流向，並且做好「認識你的客戶（KYC）」程序，以及確保做好反洗錢（AML）的工作。

美高梅擁680張百家樂智能賭枱

現時美高梅中國750張賭枱中，他稱，已有約680張百家樂賭枱轉為智能賭枱。由於智能賭枱涉及自動化元素，加上籌碼有無線射頻識別，除了有助監察籌碼跨枱活動之外，亦有助減省時間，因此每張枱可增加開局次數。

稱好處多 可防詐騙反洗錢

他說：「隨着美高梅中國實施智能賭枱後，已見澳門博彩（0880）及銀河娛樂（0027）等跟隨，反映了智能賭枱好處眾多。」他不諱言，在推出智能賭枱前業界需改變流程，並且要培訓及輔導員工去熟習運作。在出席G2E論壇時，他還指出，落實智能賭枱需時約3至6個月去籌備，亦要約一年時間優化運作。在過程中，他相信人手不會被取代。

至於推動智能賭枱後，會否有助增加海外客源，Graeme Croft認為，智能賭枱運作不受法域限制，在獲得海外客源上帶來好處，而在運作上，由於採用智能賭枱後變得日益暢順，因此他相信絕對百分之百可引進更多新遊戲品種，例如現時在美高梅的智能百家樂賭枱所見便增加「幸運六」的新玩法，將來料每年繼續演變。他還預期，可能在今年稍後或未來12個月，智能賭枱會延伸至其他遊戲賭枱上，不再限於百家樂。

業界：智能賭枱增盈利最少兩成

有見澳門賭場現時集中在賭枱博彩，佔比高達94%，餘下只有6%為其他博彩娛樂而言，相對外國市場其他品種博彩遊戲佔比最少40%，Graeme Croft相信，澳門在開發智能賭枱及引進更多品種的博彩遊戲方面會有很大空間。在G2E論壇上，另一講者、Walker Digital Table Systems創辦人兼首席執行官Stephen Moore更稱，智能賭枱有助賭場更精準了解賭客需求，並施展有效策略，最終有助賭枱增加20%至30%盈利。