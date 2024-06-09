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經濟
2024年6月9日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
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馮其十：國際機構紛上調增長預測 內地經濟獲「信任票」
馮其十：國際機構紛上調增長預測 內地經濟獲「信任票」
【明報專訊】最近，多家國際機構紛紛上調今年中國內地經濟增長預期，突顯對發展韌性和增長潛力的認可；但這些「信任票」並非「無憂保障」，今年內地經濟仍需應對挑戰。
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