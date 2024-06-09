LINE泄密風波 掀韓日歷史恩怨

明報記者 鄭智文

綜合報道：彭博、路透社、《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《日本經濟新聞》、日本放送協會、co-media

95%日本年輕人為LINE用家

LINE最初由NAVER分拆前的韓資科企NHN推出，於2011年面世，到2021年LINE與軟銀旗下的Yahoo日本合併，成為有如X（前稱Twitter）大股東馬斯克夢想中的「萬用程式（Everything app）」，現時多達95%日本年輕人都是LINE用家（見圖）。而NAVER與軟銀之間有合資公司A控股，各佔一半股權，再經A控股以64.4%持股控制LINE所屬公司LINE Yahoo。

LINE與NAVER雲端系統共用同一家外判服務供應商，但該供應商有員工不慎將病毒傳入NAVER雲端系統。由於NAVER雲端系統仍存有昔日LINE的部分資料，於是黑客便經NAVER雲端入侵LINE，最終LINE去年共泄漏最多約52萬名用戶資料，引起日本全國轟動。

事件惹來日本政府不滿，於是今年3月及4月先後向LINE Yahoo發出兩次行政指導。第一次指摘安全管理及外判管理有不足處，應檢視其母公司股權關係；第二次日本總務大臣松本剛明加重語氣，敦促LINE Yahoo解釋應對方法，須徹底應對行政指導，例如盡早分離與NAVER共通的系統，斥該系統為資料外泄的「溫牀」，重申要求審視股權關係。LINE Yahoo發聲明，表示將認真看待行政指導，努力恢復信任，確保大家安心使用服務。

去年泄用戶資料 日政府兩發行政指導

不過，日本政府口吻惹來韓方不滿。4月韓國外交部表態，不允許對韓資企業採取歧視措施，必要時將與日方磋商。5月初NAVER行政總裁崔秀妍亦反駁，要求審查資本關係的行政指導，本身就「極度不尋常」。她表明，問題無關遵守指導與否，而是應該由NAVER自己根據中長期經營策略來決定，又透露將與韓國政府討論此事。

軟銀公司總裁兼執行長宮川潤一則放風透露，軟銀正與NAVER磋商，購入對方手上LINE Yahoo股份。軟銀亦表示，LINE Yahoo已按照行政指導，終止與NAVER之間的外判。

日或掌控LINE 韓在野黨喻侵奪領土

期間韓國在野黨及媒體都以此為題材，大肆抨擊韓國總統尹錫悅及其政府放任LINE落入日方掌中。《朝鮮日報》4月份發表社論，稱身為友好國家的日本政府與民間企業撕毀合同，屬「反市場行為」，並請求韓國政府介入處理。

在野共同民主黨黨魁李在明更發帖，以「伊藤博文 侵奪朝鮮領土伊藤博文子孫侵奪韓國網絡領土LINE」為題，將今次事件與十九世紀末日本侵韓扯上關係。

伊藤博文為日本首任內閣總理大臣及韓國統監，松本剛明為其外玄孫。在1895日本於甲午戰爭擊敗中國後簽訂《馬關條約》，確認朝鮮獨立；1904年日俄戰爭爆發，日軍攻入漢城（現稱首爾）及扶立親日政權；於1905年，日韓兩國簽訂條約，設立統監府，由伊藤博文出任首任韓國統監，掌控韓國內政，這段時期亦令韓國燃起反日浪潮。

當時日本軍方主張直接吞併韓國，伊藤博文大力反對，並主張韓國先成為日本保護國及緩衝國，被視為溫和派。1909年伊藤博文在哈爾濱火車站被朝鮮愛國主義者安重根以手槍刺殺身亡，溫和派退潮，強硬派的寺內正毅翌年與韓國簽訂條約，將韓國併入日本版圖。

彭博專欄作家：兩國共通點多於分歧

彭博專欄作家Gearoid Reidy評論，現在各方是時候控制局面，但日本表達要求欠佳，目前未知日本政府有多大程度推動股權轉讓，難得日韓外交有轉機，今次事件卻似乎不是必然失誤。他認為，NAVER認錯，日本有權憂慮資料外泄，韓國須停止訴諸歷史恩怨，強調兩國共通點多於分歧，且鄰近地區危險，舊事重提的機會成本很高。

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