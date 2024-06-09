挪威主權基金反對馬斯克560億美元股票獎勵方案

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股東將於周四（13日），再就行政總裁馬斯克560億美元的股票獎勵薪酬方案進行表決，Tesla第八大股東挪威主權財富基金發表聲明，考慮股票薪酬方案規模和結構、對攤薄股權影響和降低關鍵人員風險等關注，將會反對薪酬方案。基金截至去年底持股0.98%，對表決有重要影響。
挪威主權財富基金指是次決定與2018年首次就相同方案表決時一致，該行對2018年以來，公司在馬斯克領導下為股東創造重大價值表達感謝，會繼續尋求與Tesla就薪酬和其他話題進行建設性對話。基金過去不贊成管理層薪酬過高，去年超過200萬美元以上的行政總裁薪酬方案，有超過一半投反對票，認為會破壞長期價值。不過，基金稱會贊成將公司由特拉華州遷冊至得州，以及馬斯克的弟弟金巴爾（Kimbal）續任董事的議案。
今年1月，特拉華州法院推翻2018年獲股東會通過Tesla與馬斯克訂立股票獎勵方案，為歷來上市公司最大規模薪酬方案，一旦市值達標，馬斯克有權低價認購股權並出售獲利，否則將沒有薪酬。兩大投票顧問公司ISS和Glass Lewis均已建議股東反對薪酬方案。現時持股約13%的馬斯克曾在1月時威脅，若未能取得25%投票權，會考慮不在特斯拉開發人工智能產品。