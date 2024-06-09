花旗摩通推遲美聯儲減息預測

摩通料11月開始減息 預測3次降至1次

花旗預料減息延至9月才會開始減息，該行首席美國經濟師Andrew Hollenhorst認為，雖然勞工市場和美國經濟似乎均在放緩，但5月就業增長意外地強勁，或使聯儲局保持觀望態度，等待更多經濟活動和通脹放緩的數據。花旗將今年減息預期由4次降至3次，意即9月、11月和12月每次會議均會減息。年初以來美國通脹降幅放緩，市場多次下調今年減息預期，目前至少有6家主要華爾街大行預期美國會在9月減息，至少4家則預測要到12月才會減息。

減息預期降溫，持續高息對不會產生利息的黃金價格不利，加上中國人民銀行上周五披露截至5月底的外匯儲備，黃金持有量中斷18個月連升，維持在7280萬盎司，帶動金價上周五下跌3.7%，收報每盎司2293美元，一個月以來首次失守2300美元水平，全周下跌1.47%。

中國上月未增持 金價失守2300美元

金價在上月底曾創2450美元歷史新高，盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示，過去一年中國內地作為金價上升的主要推動力，現時仍未接近完成增持黃金，暫停增持是對現在高價有所懷疑。據世界黃金協會數據，全球公共機構在首季增持黃金量創歷史高位，中國內地是最大買家。不過隨着價格上升，第二季以來對黃金需求開始降溫，相對2月和3月人行增持39萬和16萬盎司黃金，4月僅增持6萬盎司。