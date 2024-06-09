沙田第一城兩房戶 反價至415萬易手

紅磡黃埔花園有業主在5年前高位入市，沽貨仍獲利逾20%離場。美聯高級營業經理楊錦河表示，有關單位為黃埔花園5期5座中低層C室，實用680方呎，屬3房連套房間隔，原業主今年1月起放售，當時叫價900萬元，至近期獲區內客洽詢，心儀單位景觀開揚及全屋附企理裝修，議價後減價40萬元或4.4%、以860萬元易手，實呎12,647元。

黃埔花園3房連套房 逾5年升值21%

楊續稱，原業主2019年1月以710萬元購入物業，持貨逾5年，轉手帳面賺約150萬元，物業期內升值約21%。

另沙田中心有長情業主沽貨賺近300萬元離場。中原區域營業董事黎宗文表示，沙田中心最新成交為唐寧大廈（D座）低層C室，實用347方呎，2房間隔，原業主以465萬元放售，近日獲用家垂青，議價後減價50萬元或約11%、以415萬元易手，實呎11,960元。原業主1998年以126萬元購入單位，持貨約26年，轉手帳面獲利約289萬元，單位期內升值約2.3倍。

[香港地產]