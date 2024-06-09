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經濟
香港地產

澐璟3.4億首沽洋房 東九龍新高

【明報專訊】新盤市場再錄大額成交，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，首錄洋房成交，昨日以招標形式售出VILLA 2臨海大宅，連兩個車位認購權，成交價3.4億元，實呎73,339元，售價及呎價均創東九龍一手住宅單位新高，亦是啟德新發展區內新樓王。

東九龍一手住宅對上高價紀錄，是今年4月初錄得，新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海，一個高座頂層連天台特色戶，以逾2.3億元售出，實呎7.3萬元，創當時東九龍一手住宅單位最高售價及呎價，事隔約兩個月，有關紀錄再被打破。

HADDON暫超額認購5.3倍

澐璟VILLA 2 位於項目前排臨海位置，實用4636方呎，4房4套設計，洋房設私人入口及升降機，升降機可直達地庫2個車庫，洋房位於3樓的客飯廳，外接私人花園及游泳池，而5樓寢區樓層設有3個套房，6樓全層則為主人套房，連特大步入式衣帽間，主人套房更外連私人平台，而天台則設按摩池，享維港全景致。據悉，澐璟2022年底開售至今累售247伙、套現逾100.3億元。

鐵定於周二（11日）首輪銷售68伙（63伙以價單形式發售，另5伙招標）、恒地（0012）旗下紅磡THE HADDON，市場消息稱，項目暫錄得近400票登記，超額認購5.3倍。

吉喆加推28伙 折實售價455萬起

另由上海商業銀行發展的西環吉席街全新盤吉喆，日前開始接受認購，反應理想，發展商昨日加推2號價單，涉及28伙，定價由459.6萬至1483.1萬元，呎價20,891至28,303元，計算1%折扣，折實後售價由455萬至1,468.3萬元，折實呎價20,682至28,021元。

獲委託作獨家銷售代理的美聯，其住宅部行政總裁布少明表示，加推單位包括部分向海1房及2房中高層單位，該批單位扣除景觀及層數因素，屬原價加推。發展商昨上載銷售安排，將在本周三（12日）以價單形式首輪推售78伙，同日亦推出3伙以招標出售。

[香港地產]

相關字詞﹕吉喆 THE HADDON 天璽．海 新地 保利 華潤置地（海外） 澐璟

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