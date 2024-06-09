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經濟

半導體股續做好 美股三大指數上周全升

【明報專訊】美國上周五公布5月非農就業人數和工資增長高於預期，降低市場對今年美國減息幅度的預期，標普500指數中午升至5374點歷史新高後，收市倒跌0.11%，收報5346點，納指跌0.23%，收報17,133點，道指跌0.22%收報38,798點。總結全周，美股扭轉前一周下跌，納指升2.38%，標指升1.32%，道指升0.29%。

巴郡斥逾1.5億美元增持西方石油

上周美股半導體股表現理想，費城半導體指數周五雖回吐0.27%，但全周升3.2%，Nvidia（美：NVDA）周四創歷史新高後跌1%，全周累升10.27%，持股3.5%的行政總裁黃仁勳淨資產達1061億美元，晉身全球第13大富豪。股神巴菲特旗下巴郡（美：BRK.A）披露，在上周三至周五以1.53億美元增持西方石油（美：OXY）257萬股，持股增至2506萬股或約28%。

分析：標指升幅高度集中 需留意

標指年初至今累升12%，不過若成分股以相同比重計算，全年僅升4%，顯示除重磅股外其他股票升幅有限，嘉信理財指出，標指升幅高度集中、頭重腳輕，已接近2008年和2020年以來最極端的表現分歧，雖然不代表股市已經見頂，但情况需要留意，該行高級投資策略師Kevin Gordon認為，5月就業數據強弱參差，聯儲局短期內不會有太大變化，夏季減息概率下降。

標普收市後公布標普500指數成分股季度變動，網絡保安公司CrowdStrike（美：CRWD）、私募基金公司KKR（美：KKR）和網站存寄公司GoDaddy（美：GDDY）獲納入為成分股，CrowdStrike和KKR盤後升逾5%和7%，生物科技公司Illumina（美：ILMN）、招聘服務公司Robert Half（美：RHI）和地區銀行Comerica（美：CMA）則被剔出。

相關字詞﹕黃仁勳 美股

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