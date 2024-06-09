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經濟

GameStop績差兼配股 收市挫四成 網紅「咆哮小貓」直播無新意 難救股價

【明報專訊】美國「迷因股」熱潮再起，曾於2021年帶領散戶挾倉沽空機構、令GameStop（美：GME）爆升而聞名的網紅Keith Gill（網名「咆哮小貓」）睽違3年再開直播，帶動股價在上周五盤前曾升約四成，不過公司提早公布第一季業績，收入按年跌28.7%兼公布額外配售7500萬股，拖累股價較盤前高位轉跌37%，即使開市後咆哮小貓在直播加持，亦未能挽救股價，全日收市報28.22美元，較周四收市跌39.4%，見逾3年最大單日跌幅，若由盤前高位計，周五收市價大跌55%。

GameStop在2021年曾創出483美元歷史新高，不過翌年因美國加息隨一眾科技股急跌，至今年4月仍徘徊在10美元水平。不過，Keith Gill於5月13日重出江湖，首次在社交平台X發出一張迷因圖，觸發GameStop股價兩日累升1.8倍。6月2日他發布持有GameStop約1.16億美元股份截圖，刺激股價翌日升21%。他在上周四預告周五直播，刺激GameStop股價當日升47%。

提前上周五盤前發業績 首季收入挫29%

GameStop上周五盤前公布首季業績，較原定周二提早，收入按年跌28.7%至8.8億美元，顯示收入反彈乏力，首季虧損雖收窄至3230萬美元，不過公司在5月配售4500萬股後，將再配售最多7500萬股，引發股價由升轉跌，至Keith Gill下午在YouTube開始直播，股價已較周四收市跌32%。

Keith Gill直播高峰時吸引超過60萬人觀看，在直播約50分鐘期間，GameStop股價觸發多次熔斷，不斷停牌及復牌，成交股份逾4000萬股，佔全日成交逾2億股約20%。他在直播中表示，基於直覺相信GameStop行政總裁Ryan Cohen能令公司成功轉型，並澄清背後沒有任何機構支持。

其他迷因股受累 AMC收市跌15%

對於被指持有GameStop股份及期權，Keith Gill指有關持股是他唯一的投資，並稱其激進的投資風格不適合所有人。由於他的言論未有新意，直播結束後股價不升反跌，曾跌最多43.9%。GameStop盤後股價續跌約3.8%，其他迷因股亦受拖累，AMC（美：AMC）收市跌15.2%，報4.91美元。Bokeh資本創辦人兼投資總監Kim Forrest認為，GameStop股價已脫離業務，並不想觀看Keith Gill回歸迷因股的「奇觀」。

明報記者

相關字詞﹕Keith Gill 迷因股

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