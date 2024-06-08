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經濟
2024年6月8日星期六
睇樓手冊
內地出口升7.6%勝預期 4個月最強 分析：廠商或憂貿易壁壘 提早出貨
恒生：港就業人數減 影響消費表現
重磅科網捱沽 恒指倒跌109點
建銀：恒指若站穩18000 真正熊轉牛
晶泰科技獲43億孖展認購 超額75倍
彭博：惡劣天氣開市擬最快9月實施
富途拓虛銀 4.4億入股天星銀行44% 成第二大股東 首家虛銀成功引入新資金
競爭大兼市道差 兩年內或有虛銀退牌
大行上調美團目標價 股價仍跌2%
Now E客轉至「隨身睇」 續可靈活睇波
舜宇手機攝像模組出貨 5月按年減6.9%
小米副董事長為慈善 減持股份套1.78億
台積電營收 按年增三成
洪水橋滙都吸大灣區客 泛海：內地買家佔一成
NOVO 3B期擬端午節後開價
NOVO WALK出租率100% 呎租最高120元
CCL連跌六周 3個月新低 累挫2.1% 幾乎蒸發撤辣後升幅
The Henderson首批租戶進駐
華懋荃灣D‧PARK逾九成樓面獲承租
小瀝源住宅地招標 可建近16萬呎
美職位增27萬個 遠超預期 金價跌3% 美匯指數撲105
Nvidia微軟OpenAI 或捲AI反壟斷調查
美議員促華府禁進口 寧德時代挫5%
山姆推直送港服務 首公斤運費30元
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地出口升7.6%勝預期 4個月最強 分析：廠商或憂貿易壁壘 提早出貨
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