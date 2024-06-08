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經濟

CCL連跌六周 3個月新低 累挫2.1% 幾乎蒸發撤辣後升幅

【明報專訊】政府2月底「撤辣」，一度刺激3月及4月樓市交投，惟「撤辣」效應近期已開始減退；具體反映5月13日至19日地產市况的中原城市領先指數CCL，最新報143.74點，按周跌0.03%，屬12周即約3個月新低；值得留意是，港股轉強、元朗新盤The YOHO Hub II銷情理想下，市場氣氛略好轉，CCL本周跌幅收窄（上周跌幅為0.15%），惟指數仍連跌六周共2.14%，是去年12月底後的最長跌浪，逼近「撤辣」前143.02點低位。

明報記者 甘潔瑩

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，「撤辣」後12周，CCL五升、七跌，期間微升0.5%，幾乎蒸發「撤辣」後所有升幅。事實上，本周CCL仍然為逾7年半、即395個星期次低，重返2016年11月初水平；指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.88%，6月底CCL目標下試140點，現時相差3.74點或2.6%。

豪宅指數4周跌3% 7年半新低

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass報144.61點，按周無升跌；CCL（中小型單位）報143.47點，按周微升0.03%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌4周後回穩，指數仍於2016年10月中、10月底水平徘徊。豪宅方面，CCL（大型單位）報145.12點，按周跌0.36%，連跌4周共3.07%，指數屬近7年半新低，重返2017年1月中水平。

第一城兩房售380萬 業主損手6%

與此同時，二手市場持續錄蝕讓成交。美聯區域聯席董事黃錦瀚表示，沙田第一城再有兩房戶做價跌穿400萬元，單位為第48座低層F室，實用面積284方呎，成交價380萬元、實呎13,380元；原業主2016年以391.9萬元購入，持貨8年，帳面蝕11.9萬元或約3%，若計算各項交易費用，有可能實蝕逾25萬或6.4%。

銀湖．天峰3房1335萬沽 蝕逾一成

另外，本月暫錄3宗二手成交的馬鞍山銀湖．天峰，亦錄蝕讓。中原資深區域營業經理胡耀祖表示，單位為屋苑第2座中層A室，實用面積980方呎3房連套房間隔，以1335萬元易手，實呎13,622元。

上述單位原業主2020年以1480萬元購入，持貨4年，帳面蝕約145萬元或10%，若計算各項交易費用，有可能實蝕逾228萬元或15%。

相關字詞﹕銀湖．天峰 沙田第一城 中原城市領先指數CCL 中原研究部 楊明儀

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