NOVO 3B期擬端午節後開價

新地代理總經理陳漢麟昨表示，NOVO 第3B期將在端午節後、即下周二（11日）開價，隨即對外開放示範單位及收票；首張價單將包括開放式至3房等戶型，並引入不同付款計劃。 陳續稱，NOVO LAND系列是屯門區內最大私人住宅項目，隨商場開幕，項目配套更趨完善。

HADDON下周二賣68伙

與此同時，THE HADDON昨上載銷售安排，下周二首輪發售68伙，包括63伙以價單形式發售，另5伙招標。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，THE HADDON首輪發價單銷售單位，包括43伙一房戶、10伙兩房戶、5伙兩房連儲物室戶、5伙三房戶；實用面積262至430方呎，折實售價481.23萬至852.66萬元、整批折實均呎19,245元。

飛揚將設兩小巴循環線往屯門

另長實（1113）營業部助理首席經理楊桂玲表示，集團牽頭的屯門青山公路飛揚，將設兩條小巴循環路線，由屋苑往返屯門公路轉車站、屯門市中心，兩條小巴線之總站將設於飛揚屋苑內，以便住戶出行，預計於2025年1月1日投入服務。

此外，上海商業銀行發展的西環吉席街全新盤吉喆昨日開始收票；美聯住宅部行政總裁布少明表示，樓盤即日收約130票，較首張價單50伙超額1.6伙，項目最快今日加推及上載銷售安排，有機會下周中期首輪銷售。

緹外4房戶2.6億沽 呎價5.7萬

新盤市場再錄大額成交，嘉里（0683）九龍半山龍駒道豪宅緹外，招標售出第3座5樓A室，實用面積4483方呎、4房4套房另雙工人房間隔，連兩車位成交價約2.558億元，實呎5.7萬元。

（發展商專訪）