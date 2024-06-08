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經濟

洪水橋滙都吸大灣區客 泛海：內地買家佔一成

【明報專訊】政府積極發展北部都會區，以及加大力度與大灣區城市融合的大形勢下，洪水橋因擁有鄰近西部通道、深圳灣口岸和蛇口的地利優勢，近年吸引發展商在區內「插旗」。泛海國際（0129）執行董事關堡林接受專訪指出，香港和大灣區加速融合屬大勢所趨，集團旗下洪水橋滙都I，在政府2月「撤辣」後銷情提速，除吸引本地投資客外，亦不乏來自深圳、廣州等地的內地專才買家，而現時內地客比例，佔項目客源約一成，未來將加強針對大灣區客源，加強推廣宣傳。

明報記者 林可為

預計明年6月落成入伙、樓花期長約1年的滙都I，屬洪水橋一帶近年的大型新盤。關堡林表示，特區政府銳意發展北部都會區，洪水橋未來將成為港鐵屯馬線延線一部分，設有鐵路站連接外區，最快2030年竣工，對外交通聯繫更為便利，對洪水橋區內的發展、住宅樓價，均具帶動作用。

指鐵路效應帶動洪水橋發展

與此同時，他表示，洪水橋鄰近深港西部通道，可透過深圳灣口岸往返大灣區多個城市，加上政府今年2月底全面「撤辣」，內地及境外買家在香港購買住宅物業，已不用繳付任何辣稅，關堡林認為，基於這些因素，洪水橋區內新盤已受到內地客及專才買家注意。

平均實呎1.2萬 低鄰區新盤約15%

滙都I 提供623伙，單位實用面積介乎284至522方呎，屬1房至3房設計，其中約67%屬兩房單位。據成交紀錄冊顯示，滙都I 累積售出約300伙，平均成交實呎逾1.2萬元，套現總額估計約15億元，售出單位中，約六成屬一房戶、另四成為兩房戶。

關堡林表示，在特區政府全面「撤辣」前，滙都I的買家，基本上全屬本地用家，但2月底全面「撤辣」後，銷售情况有所改變，以項目現時累積售出的單位計，約10%屬內地客，主要是來自深圳、廣州等大灣區主要城市，而且不乏專才，購入單位主要作自用。

此外，亦有相當數量的買家，屬於長駐大灣區工作或自己開設公司、但目前在大灣區租樓住的香港人。

翻查資料，滙都I現時平均成交實呎1.2萬餘元，相對鄰區天水圍新盤YOHO WEST，最新一批加推單位折實均呎1.42萬元，意味較後者低約15%。關堡林表示，計劃加強在內地宣傳推廣滙都系列，由於滙都I 的價錢具一定市場競爭力，加上洪水橋社區民生配套亦齊備，料可吸引大灣區的潛在客源。

撤辣後連錄本地客大手入市

值得一提是，政府「撤辣」後，亦吸引本地投資客入市，滙都I近期錄得兩組大手客成交，其中一組買家連購4伙兩房戶（總樓面1714方呎），以扣除各項優惠折實價2062.75萬元計，折實實呎逾1.2萬元；另一組本地客則購入兩伙兩房戶，以及1個連天台一房特色戶（總樓面1165方呎），以扣除各項優惠折實價1425.46萬元計，折實實呎1.22萬元。

（發展商專訪）

相關字詞﹕滙都 YOHO WEST 大灣區 北部都會區 泛海國際

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