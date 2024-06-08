競爭大兼市道差 兩年內或有虛銀退牌

截至今年3月31日，大部分虛銀普通股權一級資本比率（CET 1）尚見健康。當中由渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823），以及攜程金融管理（香港）組成的Mox Bank，其CET 1為16.97%，為8家虛銀中最低，其餘7家虛銀CET 1均高於金管局年報所示、本地註冊認可機構截至去年底CET 1平均值17.2%。Mox亦為去年8家虛銀中虧損最多，去年虧損7.37億元。

現時8家虛銀各有不同的股東背景支撐，但已有部分有份注資虛銀的股東率先為其虛銀投資減值。港交所（0388）有份投資富融銀行，港交所今年3月公布2023年全年業績中顯示為非上市股本投資，於去年第四季錄得非經常性估值虧損2.46億元，前行政總裁歐冠昇當時回應指出，減值項目包括虛擬銀行富融的投資，但未有交代具體金額。

今次入股料有協同效應

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，有投資者就虛銀作減值，對有興趣投資虛銀的買家而言為「好事」，因提供千載難逢低估值買入機會。他指是次從事證券買賣的富途入股天星，可帶來協同效應，兩者可於各自缺乏的銀行及證券業務互補不足，加上兩家機構年齡層相同，天星亦有小米（1810）強勁背景支持。惟他續稱，整體而言不看好本港虛銀發展，因近年本地市道較差加上虛銀競爭激烈，相信虛銀於未來兩年內會出現整合及退牌的情况。