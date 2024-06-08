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經濟

彭博：惡劣天氣開市擬最快9月實施

【明報專訊】彭博社引述消息表示，港股市場擬最早9月停止在惡劣天氣停市的做法，以允許像其他發達經濟體一樣，在惡劣天氣下繼續交易。港交所（0388）將在未來幾周宣布有關措施的框架，據稱政府高層官員一直努力推動該計劃盡快落實，並認為3個月準備期是可行的。這將考驗交易所保持在風季期間開市的能力。

港交所發言人回覆彭博時指，會積極與港府、監管機構及金融管理局等落實計劃，並在今年中作出宣布。立法會議員（金融服務界）李惟宏表示，支持港交所盡早落實惡劣天氣下維持正常交易。此舉將有助香港市場進一步與其他環球市場接軌，加強互聯互通銜接發展。他相信，待當局公布細節後，交易所會為業界預留充足時間準備，並建議監管機構在推出措施的初期寬鬆處理。

證券業協會主席高鵑認為，要落實惡劣天氣開市，業界大抵早作好準備，在疫情期間更儼如作了測試，不見得有運作問題。她認為最重要一關還是在銀行，因為錢銀交收及結算始終依賴銀行。證券商協會名譽會長陳柏楠表示：「疫情時業界已經做遙控落盤及交收，如果在9月份落實惡劣天氣買賣，則有待當局公布諮詢結果及細節。不排除小型證券商會借助『白牌』（即第三方供應商研發）系統支持運作」。他相信業界安排人手時以「人命第一」，沒有必要返工不會安排返工。

證券期貨總會：可「試行」方式運作

證券及期貨專業總會會長陳志華指出，任何對香港及行業有幫助的政策均會支持，但他們了解到有業界已更改服務條款寫明在打風期間不營運。因應市場所需，他亦見有大行向小型證券商提供「白牌」系統或幫手接收買賣盤，以助營運。無論如何他期望港交所及當局先以「試行」方式運作，一旦發現問題時大家便有「下台階」。

相關字詞﹕陳志華 陳柏楠 高鵑 李惟宏

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