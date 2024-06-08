建銀：恒指若站穩18000 真正熊轉牛

歐美新一輪貿易保護主義影響港股

趙文利預計，第三季港股盈利繼續上升帶動恒指延續升勢，第四季處於區間震盪格局，按估值恢復至預測市盈率約11倍的正常計，恒指目標區間介乎17,500點至22,500點。至於國企指數則介乎6000至7500點，科技指數介乎3500至5000點。

他又認為，日前指數漲幅主要來自風險溢價調整帶來的估值修復，未來需要持續政策利好、無風險收益率下降及基本面不斷改善的配合，才能支撐港股繼續上升。趙文利建議，下半年維持區間交易和啞鈴形配置策略，但逐步轉向成長，在持有高股息藍籌和貴金屬礦業股的同時，可挑選科網、消費及製造業等出海龍頭。不過，就港股面臨下行風險，趙指下半年美國大選臨近，特朗普在民調中仍然領先，尤其搖擺州偏向共和黨，未來市場不確定因素增加；美國聯儲局減息節奏或與市場預期出現偏差，需要通脹下行趨勢持續才會觸發減息，他料今年9月及12月分別各減息0.25厘。同時，歐美新一輪貿易保護主義、地緣政治風險等顯著上升，均影響港股走勢。