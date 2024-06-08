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經濟

重磅科網捱沽 恒指倒跌109點

【明報專訊】歐洲央行繼加拿大央行後加入減息0.25厘，市場憧憬美國9月減息機會率增加，但憂慮5月內地進口增長遜預期反映內需疲弱，單靠出口難以支持經濟，加上觀望美國公布非農職位數據，長周末前投資情緒審慎。港股昨日開高約99點後走低，全日跌109點，至18,366點收市，失守10天線；國指跌0.7%，至6510點，科指更跌約1.8%，至3772點。

下周二換馬 收市競價時段成交急增

恒指成分股下周二換馬，收市競價時段成交金額增至約260億元，刺激整體成交額較周四多16%，至約1331億元，為5月31日以來最多。分析師估計在端午節長假前夕，市場偏向觀望和謹慎，估計下周港股將繼續整固。

北水持續南下捧場，淨流入36.07億元，較周四減少1.67%，但已經是連續第17日淨流入，累計流入774.8億元。全周計，恒指累升約1.6%，國指累升1.8%，而科指更累升2.2%，升幅均為5月17日止當周以來最大。

騰訊美團小米京東佔跌市逾六成

科網股領跌，騰訊控股（0700）跌約1.8%至374.8元、美團（3690）跌2%至110.4元、小米集團（1810）跌約1.9%至17.62元，以及京東集團（9618）跌1.4%至115.7元，4股已拖低大市67點，佔跌市逾六成。阿里巴巴（9988）股價曾跌穿77元，但收報77.1元，無升跌，全周累升2.9%。科指成分股普遍偏軟，僅4隻報升，首季虧損擴大的蔚來（9866）跌7.2%至38.25元，聯想集團（0992）跌6.8%至10.64元（見表）。

至於恒生指數系列下周二換馬，以及成分股比重調整，染藍的比亞迪電子（0285）反高潮跌5.3%至35.55元，被剔出恒指的碧桂園服務（6098）跌1.9%至5.58元。至於加入國指的紫金礦業（2899）逆市升2.7%至17.5元，被剔出的信義光能（0968）跌5.9%至4.43元。至於加入恒生綜合指數的速騰聚創（2498）逆市上升最多13.2%見81.75元，收報79.95元，升約10.7%。

分析：留意假後資金 判斷市場承接力

第一上海首席策略師葉尚志表示，若扣除在收盤競價時段的異常交易量，估計大市成交量略低於年內日均水平，注意長假後資金回流情况，判斷市場承托力有否轉弱。

相關字詞﹕碧桂園服務 紫金礦業 比亞迪電子 美團 成分股 港股

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