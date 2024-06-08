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經濟

恒生：港就業人數減 影響消費表現

【明報專訊】今年首季香港GDP增長2.7%，總量接近升到2019年第一季高位，不過佔GDP三分之二的消費表現相對疲弱，首季私人消費僅增1%，首4個月零售銷售貨量按年跌4.7%。恒生報告指出，服務及耐用品開支大概已重回疫前水平，包括超市和百貨銷售，衣物、珠寶首飾等非耐用品開支卻持續不振，是影響私人消費表現的原因，估計與旅客減少貴價商品消費、本地就業人數較以前少，以及資產價格調整影響財富效應有關。

未能證北上趨勢取代留港消費

恒生指去年訪港旅客為2019年高峰時的六成，但非本地居民在本地市場的開支僅為疫前一半，顯示旅客人均消費不及從前，近年港元因聯儲局加息而升值，令旅客在港消費成本上升，或是旅客減少消費其中原因。

有評論認為本港居民離境消費，特別是北上是本地消費疲弱的原因，恒生指今年4月外遊人數近800萬人次，高於4月訪港旅客人次逾倍，本地消費疲弱有可能是外遊增加的結果。不過以本地居民在境外開支計算，今年首季僅重返疫前水平，與服務和耐用品開支情况一致，從總量而言未能證明港人北上取代留港消費成為趨勢。

恒生認為，非耐用品開支回升速度緩慢，反映影響本港居民消費意欲的原因。雖然現時失業率低企，不過恒生指部分是因離開職場的人口上升所致，4月本港就業人口約370萬，低於388萬的高位。

相關字詞﹕香港經濟 留港消費 零售銷售 北上消費

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