恒生：港就業人數減 影響消費表現

未能證北上趨勢取代留港消費

恒生指去年訪港旅客為2019年高峰時的六成，但非本地居民在本地市場的開支僅為疫前一半，顯示旅客人均消費不及從前，近年港元因聯儲局加息而升值，令旅客在港消費成本上升，或是旅客減少消費其中原因。

有評論認為本港居民離境消費，特別是北上是本地消費疲弱的原因，恒生指今年4月外遊人數近800萬人次，高於4月訪港旅客人次逾倍，本地消費疲弱有可能是外遊增加的結果。不過以本地居民在境外開支計算，今年首季僅重返疫前水平，與服務和耐用品開支情况一致，從總量而言未能證明港人北上取代留港消費成為趨勢。

恒生認為，非耐用品開支回升速度緩慢，反映影響本港居民消費意欲的原因。雖然現時失業率低企，不過恒生指部分是因離開職場的人口上升所致，4月本港就業人口約370萬，低於388萬的高位。