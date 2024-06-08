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經濟

內地出口升7.6%勝預期 4個月最強 分析：廠商或憂貿易壁壘 提早出貨

【明報專訊】內地5月出口增長加快，海關總署公布以美元計出口總值按年升7.6%，好過市場預期的5.7%，較4月增幅提高6.1個百分點，並創今年1月以來最大增長。不過進口總值按年僅升1.8%，低於市場預期的4.3%，較4月增幅顯著下降6.6個百分點。分析認為，5月內地汽車、半導體增長持續強勁，未來出口往歐美有貿易壁壘的不明朗因素，出口商提早出貨或續提振下月內地出口表現，不過5月原材料進口下跌，反映內需仍疲弱。

明報記者 歐陽偉昉

出口總值按月增3.5%，進口按月跌0.1%。出口表現勝預期，5月貿易順差達826.2億美元，多於市場預期的722億美元，提振第二季GDP增長。按出口商品分析，5月集成電路出口金額按年增22.16%，家用電器增15.48%，首5個月增速較首4個月加快；汽車出口按年增14.26%，多個傳統商品出口亦增加，織物製品出口金額按年增6.71%，塑料製品增7.88%，不過服裝出口按月微跌0.39%。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟認為，美元走強加上出口商降價，內地有競爭力產品將續增加全球市佔率。

汽車出口按年增14%

5月對歐美出口改善，對美出口增長擴大至按年升3.62%，對歐盟出口跌幅收窄至0.98%。東盟仍為內地最大貿易伙伴，5月出口按年增22.5%，較4月增幅擴大14.4個百分點。內地近月積極拓拉美電動車出口，出口巴西按年升48.94%。美國上調內地電動車關稅將在8月生效，歐盟亦傳下月起徵臨時關稅，ING銀行大中華區首席經濟師宋林稱，汽車為出口增長動力之一，因應關稅料出口商將提早出口貨品，提振下月出口表現，不過汽車出口增長或在今年稍後放緩。市傳歐盟臨時性關稅措施將在下周公布，若稅率相當進取，或引發報復和貿易摩擦升級。該行對下半年外貿前景保持謹慎，預計對內地經濟增長貢獻將下降。

分析：進口情况顯示內需乏力

進口方面，與科技相關商品增幅較大，數據處理設備進口金額按年增39.21%，半導體進口額按年增14.77%。不過原材料進口下跌，5月銅礦砂進口量按年跌12.94%，原油跌9.53%，橡膠跌26.39%。

宋林表示，原材料進口情况或反映製造業需求疲弱，預期本月工業生產增長會稍放緩。大新金融首席經濟及策略師溫嘉煒認為，進口情况顯示內需乏力，內地零售銷售增長放緩，加上出口前景不明朗，或抑壓廠商進口原材料意欲，市場觀望內地會否推出更多有力措施刺激經濟。

相關字詞﹕中國經濟 中國進出口 汽車 半導體

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