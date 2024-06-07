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經濟

香港地產

TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽

【明報專訊】市場對新式工廈需求持續，新晉發展商樂風集團旗下大角嘴必發道TWO BEDFORD PLACE，上月底對外開放展銷廳後，市場消息指出，項目首錄成交，為15樓全層，面積約2307方呎，以呎價近1萬元售出，成交價約2300萬元，另再購入4個車位，涉1000萬元，總成交價近3300萬元。

樓面2307呎 呎價近1萬

資料顯示，項目位處必發道71至75號，樂風集團早前進行併購，並伙拍美資私募基金以1.92億元，透過強拍統一業權；項目為新式工廈，樓高28層、提供70個新型工作室，標準樓層規劃成3個獨立工作室，建築面積介乎644至860方呎。

「舖王」家族放售廟街物業叫1.06億

另外，已故「舖王」鄧成波的家族成員，再委託代理出售全幢物業。美聯旺舖營業董事劉啟聰表示，獲委託出售佐敦廟街156至158號全幢商住物業，全幢面積約8341方呎，以意向價約1.06億元計，意向呎價約1.27萬元。物業目前連租約放售，商舖及住宅月租總收入約20.5萬元，以意向價計，新買家可享租金回報率約2.3厘。

翻查資料，鄧氏家族成員2017年5月以9500萬元購入物業，若以意向價售出，持貨約7年，帳面可獲利約1100萬元或12%。

星星放售元朗商廈一籃子單位

此外，星星地產（1560）旗下活化商廈元朗虹方，委託中原（工商舖）代理負責一籃子單位、車位的銷售及出租事宜。中原（工商舖）董事劉重興表示，是次推售8個單位（其中7個連租約），面積約1367至3042方呎，其中特色單位為10樓01室，面積2422方呎，另設露台約1173方呎，同時進行招租及放售，意向呎價約1.18萬元，即意向售價2857.96萬元；另意向呎租約33元起，即月租叫價約近8萬元。

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