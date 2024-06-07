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經濟

香港地產

長實安達臣項目申預售樓花被拒

【明報專訊】長實（1113）於2020年「爆冷」投得的觀塘安達臣道「港人首置上車盤」項目，一直備受市場關注，發展商今年3月曾為項目入紙申請預售樓花同意書，惟短短兩個月，有關申請已被地政總署拒絕。署方表示，該申請被認為為時過早，因而被拒絕。

上述安達臣道「港人首置上車盤」，擬提供2926個單位，扣除約1000伙作資助房屋單位後，私宅佔約1926伙，預計於2026年9月落成。長實3月曾入紙申請預售樓花，當時地政總署回應指出，會根據既定程序，並會按地契條款，處理有關預售樓花申請。

地政總署：申預售為時過早

不過，據地政總署最新資料顯示，有關樓花紙之預售申請，已於5月被拒絕，原因為鑑於地契條款要求，而發展商未能提供預計可取得住宅單位入伙紙的日期及預售單位的具體時間表，該申請被認為為時過早而被拒絕。

提供2926伙 千伙作資助房屋

事實上，上述項目由長實於2020年以49.51億元奪標，以可建樓面108.91萬方呎計，每方呎樓面地價僅4546元。據當時賣地資料顯示，項目須提供不少於1000伙作資助房屋，住宅單位實用面積介乎250至500餘方呎，中標發展商、於項目取得入伙紙後，政府將隨機選定不少於1000伙作首置單位，並以市價八折出售。

上月3預售申請獲批 涉1446伙

另地政總署資料顯示，5月有3份預售樓花同意書獲批、共涉1446伙，為去年12月後的5個月新高，其中英皇（0163）跑馬地宏德街1號英皇駿景酒店舊址，於上月批出預售，項目將提供123個單位，預計於2024年12月落成，樓花期約7個月。

旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段黃金海灣，兩期同時獲批預售樓花，共涉1323伙，預計明年11月落成，樓花期約18個月；發展商早前指出，項目擬先推出第1期黃金海灣‧意嵐，主打1房及兩房戶，料本月上載樓書及開放示範單位。

太古柴灣項目第2期申預售

至於太古地產（1972）柴灣常安街前中巴車廠重建項目第2期，上月申請預售樓花同意書、涉258伙，預計2027年1月落成，樓花期長約32個月。截至5月底，共有27個項目待批預售樓花，涉12,812伙，按月減少4114伙或24%。

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