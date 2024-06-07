瓏璽4房戶4000萬沽 13年蝕千萬 藍澄灣3房輸140萬 兆山苑6年損手29%

明報記者 歐陽慧恩

中原首席分區營業經理黃家全表示，新近獲內地買家承接的瓏璽第1座高層A室，實用面積1463方呎、4房雙套房間隔，望西南海景，屬屋苑較優質放盤，以4000萬元易手（不連車位）、實呎27,341元。

較同類單位6年前價低三成

可留意是，上述單位成交價，雖比去年底易手的第1座同類高層A室的價位3950萬元，略高50萬元或1%，但仍較對上一層A室於2018年的成交價6000萬元，低2000萬元或33%。

上述新成交單位的原業主，早於2011年8月連車位以5189萬元一手購入，即使扣除目前屋苑車位市值約250萬元，仍有可能實蝕約1200萬元或23%。

另市場消息指出，瓏璽第6A座中低層A室，實用面積1309方呎4房雙套房間隔、望海景，新近亦以3100萬元易手、實呎23,683元；資料顯示，原業主英文姓名為普通話拼音，料具內地背景，於2021年以3060萬元購入，帳面雖賺40萬元或1%，惟扣除使費後料實蝕150萬元或5%。

新界細價單位亦錄蝕讓個案。置安居高級資深客戶經理關伊諾指出，屯門居屋兆山苑G座高層4室，實用面積546方呎兩房間隔，經議價後減價147萬元或29%後，以363萬元自由市場價沽出、實呎6648元；原業主2018年以480萬元於自由市場價購入，帳面蝕117萬元或約24%，連使費有可能實蝕139萬元或29%。

美聯高級分區營業經理李永康透露，青衣藍澄灣第2座高層D室，實用面積690方呎3房1套間隔，原業主累減140萬元或18%後，以650萬元售出、實呎9420元；原業主2021年以750萬元購入，帳面蝕100萬元或13%，連使費有可能實蝕約140萬元或19%。

金禧兩房463萬沽

4個月賣平9%

新界東方面，中原區域營業董事黎宗文指出，大圍金禧花園新錄第4座高層B室易手，實用面積314方呎兩房間隔，以463萬元易手、實呎14,745元。

翻查紀錄，單位對落數層的中層B室，於2月「撤辣」前以510萬元成交，上述新成交單位雖然樓層較高，但成交價卻較4個月前跌47萬元或9%；原業主2011年以225萬元購入，帳面仍賺238萬元或逾1倍。