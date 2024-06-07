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經濟
2024年6月7日星期五
譚新強 中環新譚
投資策略
美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩
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譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
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新來港專才1.75萬租壹環開放戶
長實安達臣項目申預售樓花被拒
TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽
NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法
NOVO設復古格調示範單位
譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
【明報專訊】今周非常忙碌和充實，先盡地主之誼接待老朋友，然後再來到台灣參加一頓Nvidia（美：NVDA）老闆黄仁勳招待投資者的午宴。
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財經專欄
黃仁勳
譚新強
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