Nvidia市值超越蘋果 首突破3萬億美元

周三股價升穿1200美元 昨回落

Nvidia周三股價首次升穿1200美元關口，昨早段回落約2.3%，低見1196.4美元，市值暫失守3萬億美元水平。今年以來，Nvidia股價上漲約1.5倍，市值增加約1.8萬億美元，成為歷來第3家市值跨越3萬億美元門檻的美國上市企業。根據彭博社數據，今年迄今，標普500指數的12.3%升幅，Nvidia貢獻了三分之一以上，引起部分市場人士憂慮該股存在泡沫。截至周三，Nvidia的預測市盈率為42倍，遠高於今年初的23倍，且高於蘋果的29倍。由於在AI業務發展方面相對落後，加上銷售收入疲軟，蘋果目前股價與去年底相比變化不大。

瑞穗：1拆10可吸引散戶

花旗集團（美：C）美國股票交易策略主管Stuart Kaiser指出，Nvidia的好處在於它是極少數能夠真正證明AI業務收入的公司。瑞穗證券將Nvidia的目標價，由1180美元上調至1275美元，維持「買入」評級，認為該公司於周五收市後進行「1拆10」的股票分拆，將吸引散戶投資者，而其即將推出的Blackwell GPU平台將進一步刺激銷售。美銀（美：BAC）分析師更將該股目標價上調至1500美元，認為Nvidia的增長前景，證明其溢價合理。

由於Nvidia現行的Hopper系列AI晶片熱賣，在截至4月28日的第一財季，其收入按年急增2.6倍。Nvidia已計劃加快產品升級，以實現「每年一代」新產品，AMD（美：AMD） 及英特爾（美：INTC）等暫不足以挑戰其龍頭地位。據瑞穗證券估計，Nvidia在AI晶片市場的佔有率介乎70%至95%。

（綜合報道）

[國際金融]