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經濟

蔚來上季虧損擴至52億 遜預期 汽車銷售按季跌46% 美市曾挫10%

【明報專訊】蔚來汽車（9866）公布截至3月底第一季業績，總收入跌7.2%至99億元（人民幣，下同），淨虧損擴大9.4%至51.846億元，調整後淨虧損更擴大18.1%至49.03億元。即使集團預期第二季汽車交付量最多可增長1.38倍，但首季收入、銷量、虧損表現皆遜於市場預期，拖累蔚來美股昨早段一度跌近10%。

集團首季汽車銷售額為83.8億元，按年跌9.1%，按季更跌45.7%，主要因為去年6月開始用戶權限調整，導致平均售價下跌，以及交付量有所減少；季內交付量3萬輛，其中高端智慧電動SUV為1.78萬輛，高端智慧電動轎車1.22萬輛，按年降3.2%，按季更降39.9%，亦低於原先目標3.1萬至3.3萬輛。不過，4月交付量為1.56萬輛，5月進一步增至2.05萬輛，截至5月31日，蔚來汽車歷來累計交付量達到51.58萬輛。

料次季交付最多增138%

集團預期，第二季汽車交付量介乎5.4萬至5.6萬輛，相當於按年增長約129.6%至138.1%，收入總額則料介165.87億元至171.35億元之間，較2023年同一季度增長約89.1%至95.3%。首席執行官李斌昨於電話會議上透露，5月份訂單需求已超過集團產能，形容為幸福的煩惱，對今年的銷售量及交付量非常有信心。他又指出，6月份開始將會收窄減價優惠幅度，例如減少換電券的數量，下一階段的策略是保持銷量穩定上升的同時，持續優化毛利率。

集團首季毛利率4.9%；當中汽車毛利率9.2%，按年增4.1個百分點。財務總監奉瑋表示，隨着高端產品推出，相信來季汽車毛利率可達雙位數，預期第三季及第四季可保持增長。他又稱，截至昨日，公司已與內地7家汽車製造商建立戰略伙伴關係，以促進電池技術標準化，未來重點仍是加強執行效率，改善成本管理和加速增長市場份額。

歐擬徵稅 CEO：當地銷售佔比低

對於歐盟擬就中國電動車加徵臨時關稅，李斌形容對方走錯方向，從企業角度而言，將會調整發展方向及策略，但直言集團於歐洲的銷售佔比仍低，短期影響不大。

另外，蔚來位於合肥新橋智能電動汽車產業園區的第三工廠，近日已開工建設，單班（one-shift）產能為10萬台，將用於後續蔚來品牌和樂道品牌產品的生產。

明報記者

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