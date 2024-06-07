明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

上市公司商會推ESG認證專業人員試

【明報專訊】香港上市公司商會今推出《上市規則》導向的「ESG認證專業人員考試」（ESGCP），香港上市公司總幹事黃明偉表示，雖然港交所（0388）於2016年規定香港上市公司須作ESG披露，但市場上擁有相關能力的人員仍不夠，尋求相關人手及員工時亦常遇困難。他更指近年上市公司面對最「頭痛」問題為ESG披露，於制訂措施測量及披露相關信息時遇到問題，因此商會設定相關考試，盼助上市公司解決ESG披露問題。

指市場缺乏ESG專業人員

黃明偉認為，能真正幫助上市公司方法為讓負責人員了解ESG規例，更指該考試亦為目前本港市場上唯一一個以規則導向（rule-based）的ESG考試，目前市場其他考試以理論和學術為主。他續指出，若港交所公布更多上市公司披露ESG數據的守則，該考試會與時並進增加考題。

港交所上市科政策及秘書服務副總裁劉芷琳於隨後座談會表示，該行於4月公布的諮詢總結要求分兩大部分，第一部分為要求所有上市公司於2025財年起強制披露「範圍一」和「範圍二」的溫室氣體排放，她指出目前超過九成的上市公司，已經披露範圍一和範圍二的溫室氣體排放，相信該部分不成問題。

劉芷琳續稱，第二部分為強制披露「範圍三」的溫室氣體排放及相關氣候信息披露，主板上市公司需於2025財政年度起以「不遵守就解釋」（comply or explain）原則披露。創業板上市公司於同期內自願選擇披露。對於大型股發行人（即被納入恒生綜合大型股指數的成分股），若於2026財年的前一年，已成為成分股達一年，至2026財年起需強制披露。

相關字詞﹕範圍三 溫室氣體排放 強制披露 港交所 黃明偉 上市規則 劉芷琳 香港上市公司商會

上 / 下一篇新聞

美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩
美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩
官媒：料人行多渠道補充流動性
官媒：料人行多渠道補充流動性
路透指重啟港上市 富衛：未決定
路透指重啟港上市 富衛：未決定
太古減持挪威風電商Cadeler 套5.83億
太古減持挪威風電商Cadeler 套5.83億
銀公料美9月起減息 港P未必跟隨
銀公料美9月起減息 港P未必跟隨
蔚來上季虧損擴至52億 遜預期 汽車銷售按季跌46% 美市曾挫10%
蔚來上季虧損擴至52億 遜預期 汽車銷售按季跌46% 美市曾挫10%
大新：港銀資金成本最快明年初回落
大新：港銀資金成本最快明年初回落
比亞迪擬投入千億 拓包括AI等智能駕駛
比亞迪擬投入千億 拓包括AI等智能駕駛
中海外5月銷售跌33%
中海外5月銷售跌33%
有線對HOY TV奥運廣告樂觀 CEO：初步反應不錯 數個套餐獲承購
有線對HOY TV奥運廣告樂觀 CEO：初步反應不錯 數個套餐獲承購
Deel：調查顯示港企搶人才壓力降
Deel：調查顯示港企搶人才壓力降
海底撈飲品現藥丸 市監局調查
海底撈飲品現藥丸 市監局調查
歐央行減息0.25厘 5年首下調 上調通脹預測 未來減息步伐料緩慢
歐央行減息0.25厘 5年首下調 上調通脹預測 未來減息步伐料緩慢
Nvidia市值超越蘋果 首突破3萬億美元
Nvidia市值超越蘋果 首突破3萬億美元
彭博：中國半導體大基金或籌逾3705億
彭博：中國半導體大基金或籌逾3705億
張兆聰：美團季績交到功課 可留意
張兆聰：美團季績交到功課 可留意
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：Nvidia宜採長線持有策略
植耀輝：Nvidia宜採長線持有策略
方保僑：何謂「好客之道」
方保僑：何謂「好客之道」
技術取勝：一拖8.8元料阻力大
技術取勝：一拖8.8元料阻力大
盧駿匡：恒指短期或下試18077點
盧駿匡：恒指短期或下試18077點
黃仁勳在女粉絲心口簽名引哄動
黃仁勳在女粉絲心口簽名引哄動
牛丼店松屋攻港 預告夏天開幕
牛丼店松屋攻港 預告夏天開幕
劉思明：科網不乏偏強股 阿里健康中芯呈突破
劉思明：科網不乏偏強股 阿里健康中芯呈突破
周顯：中國貿易升 難造假
周顯：中國貿易升 難造假
譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
湯文亮：什麼人現在要蝕錢賣樓
湯文亮：什麼人現在要蝕錢賣樓
瓏璽4房戶4000萬沽 13年蝕千萬 藍澄灣3房輸140萬 兆山苑6年損手29%
瓏璽4房戶4000萬沽 13年蝕千萬 藍澄灣3房輸140萬 兆山苑6年損手29%
新來港專才1.75萬租壹環開放戶
新來港專才1.75萬租壹環開放戶
長實安達臣項目申預售樓花被拒
長實安達臣項目申預售樓花被拒
TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽
TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽
NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法
NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法
NOVO設復古格調示範單位
NOVO設復古格調示範單位