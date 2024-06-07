明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

官媒：料人行多渠道補充流動性

【明報專訊】人民銀行自月初以來的7天期逆回購維持20億元人民幣規模，周三（5日）和昨日合共淨回籠4700億元人民幣。官媒《中國證券報》發文引述業內人士解畫稱，為保持跨月資金寬鬆，人行在5月底大額投放，6月初各期限拆放利率普遍下跌，保持資金流動性平穩，是逆回購小額投放的原因。文章指出，6月人行大幅收緊資金可能性不大，會繼續通過多個渠道合理補充，保持流動性合理充裕。但人行連日回籠資金，港股仍上升乏力，A股更是亞洲區內少數下跌市場。

兩日淨回籠4700億 A股兩連跌

文章引述中泰證券分析師肖雨表示，4月以來人行貨幣投放相對謹慎，人行或在本月底稅期加大公開市場操作力度，平抑資金波動。

昨日A股先升後回，上證指數連跌第二日，收報3048點，下跌0.54%。前晚加拿大央行減息，並預期歐央行減息，增加聯儲局下周議息言論更偏向鴿派的機率，亞洲區內股市普遍做好（見表），恒指早段曾升276點，高見18,700點，及後升幅收窄，下午一度倒跌約40點，收報18,476點，上升0.28%或51點；國指升0.19%，收報6555點。主板成交1145億元，北水淨買入港股36.69億元。

外圍科技股表現理想，科指收報3840點，上升0.86%跑贏大市。Nvidia（美：NVDA）公布與鴻海建立先進計算中心，帶動同系港股急升，鴻騰（6088）升18.26%，富智康（2038）升7.79%。蘋果（美：AAPL）年度開發者大會下周舉行，手機設備股偷步炒上，丘鈦科技（1478）和瑞聲科技（2018）升逾7%。紅海局勢續推升航運價格，中遠海控（1919）與東方海外（0316）續升4.29%和2.12%。上周末以來，恒指維持在18,200點至18,700點區間，資深分析員熊麗萍指近日港股皆高開低收，反映市場較為審慎，今日美國公布非農就業數據，且美國近期經濟數據轉弱，市場觀望月中美國議息取向會否較為偏鴿。另外中證監早前表示會在19日舉行的陸家嘴論公布資本市場相關政策，投資者亦關注政策是否偏向放寬。她認為現時基本市况仍然良好，若近日數據理想，恒指下周可望挑戰萬九點。

相關字詞﹕熊麗萍 A股 人民銀行 恒指 港股

上 / 下一篇新聞

美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩
美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩
路透指重啟港上市 富衛：未決定
路透指重啟港上市 富衛：未決定
上市公司商會推ESG認證專業人員試
上市公司商會推ESG認證專業人員試
太古減持挪威風電商Cadeler 套5.83億
太古減持挪威風電商Cadeler 套5.83億
銀公料美9月起減息 港P未必跟隨
銀公料美9月起減息 港P未必跟隨
蔚來上季虧損擴至52億 遜預期 汽車銷售按季跌46% 美市曾挫10%
蔚來上季虧損擴至52億 遜預期 汽車銷售按季跌46% 美市曾挫10%
大新：港銀資金成本最快明年初回落
大新：港銀資金成本最快明年初回落
比亞迪擬投入千億 拓包括AI等智能駕駛
比亞迪擬投入千億 拓包括AI等智能駕駛
中海外5月銷售跌33%
中海外5月銷售跌33%
有線對HOY TV奥運廣告樂觀 CEO：初步反應不錯 數個套餐獲承購
有線對HOY TV奥運廣告樂觀 CEO：初步反應不錯 數個套餐獲承購
Deel：調查顯示港企搶人才壓力降
Deel：調查顯示港企搶人才壓力降
海底撈飲品現藥丸 市監局調查
海底撈飲品現藥丸 市監局調查
歐央行減息0.25厘 5年首下調 上調通脹預測 未來減息步伐料緩慢
歐央行減息0.25厘 5年首下調 上調通脹預測 未來減息步伐料緩慢
Nvidia市值超越蘋果 首突破3萬億美元
Nvidia市值超越蘋果 首突破3萬億美元
彭博：中國半導體大基金或籌逾3705億
彭博：中國半導體大基金或籌逾3705億
張兆聰：美團季績交到功課 可留意
張兆聰：美團季績交到功課 可留意
澳元定存高息精選
澳元定存高息精選
植耀輝：Nvidia宜採長線持有策略
植耀輝：Nvidia宜採長線持有策略
方保僑：何謂「好客之道」
方保僑：何謂「好客之道」
技術取勝：一拖8.8元料阻力大
技術取勝：一拖8.8元料阻力大
盧駿匡：恒指短期或下試18077點
盧駿匡：恒指短期或下試18077點
黃仁勳在女粉絲心口簽名引哄動
黃仁勳在女粉絲心口簽名引哄動
牛丼店松屋攻港 預告夏天開幕
牛丼店松屋攻港 預告夏天開幕
劉思明：科網不乏偏強股 阿里健康中芯呈突破
劉思明：科網不乏偏強股 阿里健康中芯呈突破
周顯：中國貿易升 難造假
周顯：中國貿易升 難造假
譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
譚新強：黃仁勳明白企業賺錢最重要
湯文亮：什麼人現在要蝕錢賣樓
湯文亮：什麼人現在要蝕錢賣樓
瓏璽4房戶4000萬沽 13年蝕千萬 藍澄灣3房輸140萬 兆山苑6年損手29%
瓏璽4房戶4000萬沽 13年蝕千萬 藍澄灣3房輸140萬 兆山苑6年損手29%
新來港專才1.75萬租壹環開放戶
新來港專才1.75萬租壹環開放戶
長實安達臣項目申預售樓花被拒
長實安達臣項目申預售樓花被拒
TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽
TWO BEDFORD PLACE全層2300萬沽
NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法
NOVO 3B期擬提供嶄新付款方法
NOVO設復古格調示範單位
NOVO設復古格調示範單位