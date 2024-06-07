官媒：料人行多渠道補充流動性

兩日淨回籠4700億 A股兩連跌

文章引述中泰證券分析師肖雨表示，4月以來人行貨幣投放相對謹慎，人行或在本月底稅期加大公開市場操作力度，平抑資金波動。

昨日A股先升後回，上證指數連跌第二日，收報3048點，下跌0.54%。前晚加拿大央行減息，並預期歐央行減息，增加聯儲局下周議息言論更偏向鴿派的機率，亞洲區內股市普遍做好（見表），恒指早段曾升276點，高見18,700點，及後升幅收窄，下午一度倒跌約40點，收報18,476點，上升0.28%或51點；國指升0.19%，收報6555點。主板成交1145億元，北水淨買入港股36.69億元。

外圍科技股表現理想，科指收報3840點，上升0.86%跑贏大市。Nvidia（美：NVDA）公布與鴻海建立先進計算中心，帶動同系港股急升，鴻騰（6088）升18.26%，富智康（2038）升7.79%。蘋果（美：AAPL）年度開發者大會下周舉行，手機設備股偷步炒上，丘鈦科技（1478）和瑞聲科技（2018）升逾7%。紅海局勢續推升航運價格，中遠海控（1919）與東方海外（0316）續升4.29%和2.12%。上周末以來，恒指維持在18,200點至18,700點區間，資深分析員熊麗萍指近日港股皆高開低收，反映市場較為審慎，今日美國公布非農就業數據，且美國近期經濟數據轉弱，市場觀望月中美國議息取向會否較為偏鴿。另外中證監早前表示會在19日舉行的陸家嘴論公布資本市場相關政策，投資者亦關注政策是否偏向放寬。她認為現時基本市况仍然良好，若近日數據理想，恒指下周可望挑戰萬九點。