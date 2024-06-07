美團首季經調整盈利升36% 勝預期 CEO：基數影響 料次季即時配送增長放緩

明報記者 蕭嘉聰

集團今年首季即時配送交易筆數亦有增長，按年升28.1%至54.645億張訂單；期內核心本地商業分部收入按年升27.4%至546億元，經營溢利按年升2.7%至97億元。集團指出，配送服務及佣金的收入增長主要是由於交易筆數的增加，令交易金額大幅增加，部分被餐飲外賣及美團閃購業務平均客單價下降所抵消。

新業務經營虧損收窄至28億

王興表示，即時配送服務需求在近月宏觀經濟影響之下依然錄得健康增長，不過去年基數低令增長率較高，惟今年第二季增長將有所回落至正常水平，同時亦反映現時的消費環境。他表示，將不斷改善餐飲外賣業務運營，應對不同的消費場景，包括提高用戶購買頻次，相信低價拼單的「拼好飯」可更好地滿足用戶需求，過去數季成功提升用戶基礎及購買頻率，日訂單量峰值於第一季創新高。

王興又稱，宏觀經濟環境令消費者對價格更敏感，令到店、酒店及旅遊業務在各個垂直類別按年下跌，不過本地類別需求強勁，部分年輕人傾向預留更多預算予旅遊體驗，通過線上尋找商店及折扣，有助線上滲透率。美團將推出更多優惠及直播等活動滿足消費者大額折扣的需求。整體而言，預期用戶轉化率及日均交易總額（GTV）在未來數年可保持健康成長。

美團新業務分部今年首季收入按年升18.5%至187億元，經營虧損由去年同期的50億元收窄至28億元。王興表示，今年初起內地電商競爭變得合理，美團優選更注重提升效率，今年2月起採取一系列措施後，按季及按年經營虧損均大幅收窄。美團優選期內提升每件商品的平均價及減少補貼，雖然帶來短期影響，但長線可以受惠，預期第二季虧損按季將收窄。

KeeTa攻港進展良好 擬拓中東

海外業務方面，王興表示，KeeTa攻港一年多取得良好進展，為集團帶來發展海外市場的信心，正籌備中東業務，同時亦在留意歐洲及東南亞市場機會。不過集團會小心評估市場，海外發展仍是非常早期階段，會以投資回報率為中心。

截至今年3月底，集團持有的現金及現金等價物和短期理財投資分別為508億和878億元；期內共回購825萬股B股，涉資71.7億港元，已使用去年11月底宣布的10億美元回購計劃逾九成額度，但未有作進一步更新回購額度。美團昨收市報112.7元，升0.09%。