貝萊德等擬設得州證交所 挑戰紐交所

面對日益嚴格的監管，加上企業合規成本不斷上升，籌備中的得州證交所將自己定位為「對CEO更友好」的選擇。愈來愈多企業遷往得州等監管和稅務政策較寬鬆的州份，令得州的財富500強企業，比美國任何州份都要多。馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）也準備交由股東投票，決定是否將公司註冊地由特拉華州遷往得州。James Lee形容，得州達拉斯（Dallas）已是全美最重要的金融中心之一。

定位「對CEO更友好」

該交易所計劃爭取第一上市和雙重上市交易，並希望吸引ETF產品上市，但這並非易事。紐交所和納斯達克交易所在美國企業上市方面，實際上形成雙頭壟斷的局面。包括IEX和芝加哥期權交易所（Cboe）在內的其他交易所，曾試圖參與股票上市業務，但進展不大。2019年獲SEC批准成立的長期證券交易所（Long-Term Stock Exchange）迄今只有兩家企業上市。

不過得州證交所背後的貝萊德，是全球最大資產管理公司，而Citadel也是全球最大電子交易商之一。兩家機構之前曾支持新成立的交易所，包括MEMX。根據芝加哥期權交易所的數據，MEMX處理的交易量，佔美國股市總交易量2%至3%。

（華爾街日報）

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