加拿大減息0.25厘 響G7頭炮 市場料歐央行今跟隨 美匯指數升破104

加拿大央行行長Tiff Macklem稱，隨着更多證據表明通脹正在放緩，貨幣政策毋須再如此緊縮。不過他同時表明，加拿大與美聯儲的政策分歧有限。因為加元轉弱會推高進口物價，令通脹再次上升。

加央行：對通脹達2%具信心

加拿大央行表示，減息步伐取決於通脹回落的進展，但不同領域的物價回落幅度「可能不均衡」。該央行的官員警告，住宅價格增長較快，以及工資相對於生產力的較高增長，都為前景帶來潛在風險，倘減息速度過快，可能會危及已經取得的進展。加拿大4月消費者物價指數（CPI）按年升2.7%，升幅是3年最低。

加拿大央行於2022年3月啟動加息周期，直至去年7月合共加息4.75厘，然後連續11個月利率按兵不動。相對於美國，利率高企對加拿大的影響更大，這部分由於加拿大的家庭及企業債務水平較高，且更依賴房地產推動經濟增長。整體而言，加拿大央行官員認為，薪酬壓力逐漸緩解，而經濟動力在踏入4月增強。

市場人士亦預計，歐洲央行將於周四啟動減息。雖然歐元區5月CPI按年升幅達2.6%，較4月上調0.2個百分點。不過普遍分析認為，通脹反彈不足以妨礙歐洲央行的減息部署。瑞典央行上月已宣布8年來首次減息，將主要利率下調至3.75厘。這是繼瑞士、捷克和匈牙利央行近期採取類似措施後，另一主要歐洲央行啟動減息，反映歐洲政策制定者愈來愈傾向放寬政策提振經濟。

相比下，市場人士預期美聯儲最快要至9月才開始減息。昨公布的美國服務業數據強勁，5月ISM非製造業指數升至53.8，創9個月高位，逆轉了4月的收縮狀况。商業活動分項指數的升幅更達10.3點，是2021年3月以來最大單月升幅。

美服務業9個月最強

不過美國就業市場有降溫迹象。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月增長15.2萬個，低於市場預期的17.5萬個，降至4個月低位。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示，進入下半年，就業職位及薪酬增長將會放緩。「小非農」被視為周五公布的非農數據前瞻，市場預期5月非農就業職位增長18.5萬個，失業率維持在3.9%。受Nvidia（美：NVDA）股價再創新高推動，納指午夜前升逾1%創新高。受美聯儲的減息預期推動，比特幣連升5個交易日，周三升穿7.1萬美元，是3個月來最長的升浪。

（綜合報道）

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