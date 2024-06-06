明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

星星1.1億放售觀塘舖 較購入價低四成

【明報專訊】星星地產（1560）持有的觀塘成業街電訊一代廣場全層物業，以意向呎價8800元放售，較6年前購入價每方呎1.41萬元低近四成。中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，獲委託出售電訊一代廣場11樓全層，面積13,162方呎，以意向呎價約8800元計、涉約1.158億元。上述物業屬樓上舖，由7個商舖組成，現已全層打通交吉，集合陳列、餐飲、教育、零售、傳銷，以及教會等。

6年前購入價為1.86億

翻查資料，星星地產於2018年3月，以逾1.86億元透過秋汜（香港）有限公司購入，購入呎價約1.41萬元，即現叫價較購入價低約7000萬元或近四成。

另資料顯示，由資深投資者余國銓持有的中環雲咸街40至44號雲咸商業中心26樓全層，面積約3480方呎，上月中以5300萬元易手、呎價1.52萬元；余氏於2011年4月以4273.44萬元購入，持貨13年，帳面獲利1026.56萬元或24%。

上月工商物業買賣逾43億 增四成

此外，美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，今年5月工商舖買賣註冊量共錄350宗（具體反映4月成交市况），按月增加約17.4%；而5月註冊金額為43.62億元，按月增加約41%。

美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，5月工商舖註冊量錄逾300宗，是自2023年8月後、近9個月來首次；近期工商舖成交量回升，因不少工商舖業主提高議價，將物業叫價降低，以吸引買家承接，預計未來工商舖交投量將會轉趨活躍。

上月商用物業買賣註冊共有4宗逾1億元註冊成交，商廈、商舖各佔兩宗，商廈成交為上環88WL全幢，以及金鐘美國銀行中心30樓全層連車位，分別以7億及2.6億元成交，呎價分別約7761元及18,732元。至於商舖註冊登記，荃灣中心商場2期多個舖位，以及佐敦官涌街38號The Austine PLACE地下及1樓多個舖位的註冊登記，分別以2億元及1.49億元成交。

上 / 下一篇新聞