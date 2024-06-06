啟德海灣突加推108伙 呎價2.17萬

柏蔚森I最快本月上樓書

跑道區另一全新盤、新世界（0017）及遠展（0035）合作的柏蔚森，其中樓花期長約14個月的柏蔚森I，涉291伙，主打兩房戶，擬今季內推出；新世界營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，項目設於九龍灣商貿區的示範單位及售樓處將竣工，樓書籌備工作亦接近尾聲，最快本月上載樓書。

另跑道區兩個豪宅，各錄新成交，新地（0016）旗下天璽．海第3座12樓B室，實用面積1089方呎4房戶，透過招標以3507.6萬元售出、實呎3.22萬元。恒地（0012）等合作的天瀧，最新售出第2座23樓B室，實用面積1002方呎3房戶，成交價3345萬元、實呎3.33萬元。

飛揚餘貨減價最多28% 周日賣28伙

新界方面，長實（1113）牽頭的屯門青山公路大欖段飛揚1期，上載修訂版價單，約27伙的價單定價調減約11%至28%不等，以第2座21樓F室為例，實用263方呎1房戶，原價單定價541.3萬元，新定價為391.3萬元，減幅約28%；長實於周日（6月9日）以先到先得形式發售28伙，包括13伙1房、15伙兩房戶，其中23伙（包括上述單位），屬項目本月新撻訂單位。

至於新地屯門NOVO LAND第3B期，最快今日上載樓書，並開放示範單位予傳媒參觀，擬下周開價。同樣準備推售的恒地紅磡THE HADDON，過去5日收約300張入票，以首推92伙計超額逾2.2倍，料日內上載銷售安排，擬下周二（11日）首輪銷售。

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