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經濟
2024年6月6日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成真正「獨家」
話你知：Now E 六年前成立 吸不願簽「死約」球迷
余偉文：跨境理財通研擴大渠道
證監梁鳳儀：藉科技引領金融市場轉型
恒指升280點後倒跌 成交一周最少
雲工場集資5.3億 入場費4646元
港PMI見49.2再陷收縮 營商環境轉弱 標普：新訂單20月最大跌幅 建造業重災
惠譽憂內房今年銷售最多跌兩成
清華李稻葵：一線城市樓價料半年回穩
星展中國：息差收窄壓力較同業小
被指深圳廠停工 周大福：調整資源配置
FSMOne料港股有波幅無升幅
巴郡錯盤虧損客 獲長橋撤交易
加拿大減息0.25厘 響G7頭炮 市場料歐央行今跟隨 美匯指數升破104
貝萊德等擬設得州證交所 挑戰紐交所
Elliott大手掃軟銀 爭取千億回購
張兆聰：手機設備股轉強 留意舜宇
人民幣定存高息精選
技術取勝：洛鉬若未返7.4元恐續尋底
劉思明：資源股跌至支持位 宜趁反彈減磅
周顯：失業率高低須睇定義
湯文亮：未傾妥租約 租客點會大裝修
建灝：豪宅供應少 料今年漲價一成 ONE STANLEY洋房每賣一間後 擬即提價
啟德海灣突加推108伙 呎價2.17萬
清水灣道屋地逾5.1億易手 呎價5.5萬
家庭客零議價2.5萬租晉環兩房
星星1.1億放售觀塘舖 較購入價低四成
普徠仕Michele Ward：美經濟佳建築開支升 增持地產股
美股現似70年代初 大型股難持續跑贏
劉思明：資源股跌至支持位 宜趁反彈減磅
【明報專訊】港股先升後回，除了科技、汽車反彈遇到沽壓，一直撐起大市的央國企及國策股都出現獲利回吐，大大增加了反彈難度。
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Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成真正「獨家」
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