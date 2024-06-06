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經濟

FSMOne料港股有波幅無升幅

【明報專訊】FSMOne投資組合經理錢烱昊表示該行對今年恒指年目標為18,500點，預計港股繼續「有波幅、無升幅」的格局，又預計聯儲局在年內未必會減息。他解釋近兩個月中國及香港股市反彈的原因是中國首季的GDP增4.8%勝預期，內地政府近期出台了一系列政策提振市場信心，具國企背景的企業投資亦帶動股市；但私人投資疲憊，按年僅增長0.5%，且內地4月CPI（消費物價指數）僅按年升0.3%，反映消費意欲低迷。

料聯儲今年未必減息

他指出，該行在房地產和零售業都沒有太大改善的情况下，基本不會調高港股的目標價，但亦指出中國及香港股市下滑的幅度有限，因低位時政府會推出支持政策從而推高股價，但與此同時，亦相信有關升勢亦較難持續。展望下半年，錢烱昊相信美國經濟可以實現「軟着陸」，因就業市場與工資增長強勁，服務性通脹及房屋價格持續高企，通脹難以在短期內回落至2%的目標水平，為控制通脹再度反彈，料聯儲局將維持息率在較高位置。

在行業選股方面，他指該行看好有央企背景的股份，資源、石油、電訊股比較吸引。不過，內房仍面臨五大困境，包括銷售低迷、劈價銷售、融資困難、須面對「保交樓」的剛性開支及稅項，同時亦無法動用預售監管資金做補償。

債市方面，環球債券部助理研究經理施家頌則表示10年期美債息或達到5厘，而兩年期或以內的美國國債更具吸引力，同時持續看好存款證。他又表示，一些板塊值得留意，包括銀行、更國際化的發行人、本港地產商、日本高收益及石油。

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