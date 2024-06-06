清華李稻葵：一線城市樓價料半年回穩

地方政府未必有能力接未完工項目

近年內地經濟增長放緩，李稻葵認為深層次問題在於過去規範經濟快速發展而出現社會經濟問題，如治理地方政府亂作為、強力反腐、環保治理等，短期內對經濟有收縮效應。不過他指出去年12月中央經濟工作會議的定調相當重要，回歸「發展是硬道理」，要求「先破後立」，意即房地產、地方債的舊有經濟增長動力仍需要穩定不能放棄，定調重啟改革，從最緊逼的房地產、地方債問題入手，以及加強城鎮化和完善福利制度改善消費。

他又說，救房企總部不是拯救犯錯的房企，而是整體中國經濟，相信內地經濟發展潛力巨大，預期在2026至2030年，內地年均潛在經濟增長約5.8%，2031年至2035年為5.2%。

另外，花旗報告預計，內地樓價將在6至9個月內加速企穩，重申隨着樓市新政策實施，房地產市場正醞釀「軟着陸」，即使樓市整體庫存仍然較高，但已有所改善，相信房地產市場企穩可令地產股及其他中國股票得益。