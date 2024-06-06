余偉文：跨境理財通研擴大渠道

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲亦於同一場合表示，目前跨境理財通2.0的額度，未能吸引私人銀行客戶，她認為有必要放鬆目前理財通下的僅執行客戶指令的模式，允許銀行於計劃底下為客戶提供投資建議。她續提到，香港的優勢為於財富管理方面的諮詢能力，以及於產品發行方面的平台有深度及廣度。

匯豐：4月南向交易規模飈升

匯豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧（Annabel Spring）則表示，很高興余偉文能提及有關跨境理財通渠道放寬，將其投資額度增加。她續稱，允許粵港澳大灣區居民投資香港的理財通計劃，自投資額度由100萬元增至目前300萬元後，其計劃的投資額度亦有所追上，今年4月南向交易規模飈升至223億元，而上年同期則僅為3.82億元。