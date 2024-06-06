Now E來屆英超西甲不收新客 單季單月收費模式不再 Now TV成真正「獨家」

【明報專訊】據本報從香港電訊（6823）旗下多名Now TV銷售人員得知，公司旗下的OTT（Over-the-top）平台Now E來屆將不再接受新客購買英格蘭足球超級聯賽與西班牙甲級足球聯賽（下稱「英超西甲」）直播服務，但指出若早前已認購相關服務通行證而合約期未屆滿的客戶仍可觀看賽事。若銷售人員所指屬實，意味來屆球季，新客戶或不能像以往可彈性選擇按日、按月費或按球季等方式觀看賽事，而是必須與Now TV簽訂至少兩年合約方可觀賞英超西甲直播。
明報記者 黃志偉
本報曾就Now E來屆不接受新客訂購英超西甲賽事直播服務一事，上周末起向香港電訊查證，惟截稿前未有回覆。事實上，Now E來屆或不再播放英超西甲亦有迹可尋，首先是距來屆英超西甲開季僅兩個半月時間，惟直至昨日止Now E仍未有任何有關來屆英超西甲播放服務的信息；另外，四年一度的歐洲國家盃臨近，惟今屆Now TV成為香港電訊旗下唯一獨家直播全程賽事平台，有別於上屆Now E亦有播放歐國盃的安排。Now E網站指出將不會提供歐洲國家盃2024賽事，現在Now TV已經推出不連機頂盒選項，模式與Now E相同。
香港電訊截稿前沒回覆查詢
上月開始亦已有網民在討論區與社交媒體群組流傳Now E不會直播來屆英超西甲賽事消息，同時有網民稱上季已購入Now E英超西甲兩季通行證套餐，擔心來屆賽季合約受影響，「現在傳得沸沸揚揚，官方卻沒有任何表示，下賽季開賽也沒幾個月啊！」本報向Now E查詢2024/25年英超西甲賽事會否繼續在平台播放，Now E電郵回覆指「現時尚未收到有關2024/25英超西甲賽季的通知，敬請密切留意Now E稍後之公布」。
另本報記者分別從兩名Now TV銷售人員得知，Now E來屆將不再接受新客認購英超及西甲足球直播，若早前已認購相關服務通行證而合約未屆滿的，仍可觀看賽事。換言之，只購入上屆單季通行證的Now E客戶，來屆仍想觀看英超西甲直播，或只能認購Now TV。
Now TV合約至少兩年 英超播映權明年屆滿
兩者最大分別是Now TV需要客戶簽「死約」兩至3年，Now E收費較靈活（見表），容許用戶購買單一球季、單月、甚至單日賽事通行證。另外，以兩平台播放質素及速度而言，Now TV播放賽事質素對球迷有吸引之處。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，Now TV透過光纖將訊息直接送到門口，Now E作為串流平台會經過多個網絡設備而出現延遲，故Now TV能實時播放賽時。值得注意，目前NowTV擁有英超西甲播映權分別於明年及後年屆滿，若客戶至目前才認購兩年或以上合約，能否觀看2025/26年英超球季仍是未知數。有Now TV銷售人員稱，若公司明年未能取得英超播映權，會以其他相似內容或新節目作補償，被問會否退錢，他指最終要視乎公司方案。