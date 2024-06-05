明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業

【明報專訊】科技正改變新興市場面貌，被譽為「新興市場之父」的Mobius Emerging Opportunities Fund主席麥樸思（Mark Mobius）指出，隨着科技促進資訊及資本流動，尋求新興市場機遇應放眼全球，看好善用科技提升盈利能力的企業，因而認為目前印度及台灣市場相對吸引。

對於新興市場的改變，早於1980年代末進入新興市場的麥樸思憶述，當時新興市場的定位非常清晰，就是中等及低收入地區，包括整個拉丁美洲、非洲，以及除日本、新西蘭及澳洲以外的亞太地區等，新興市場的吸引之處在於高增長，至今新興市場經濟增速仍是已發展市場的兩倍，但亦因此，至今部分仍被視為新興市場的地區，人均收入已追上成熟市場，如韓國目前的人均收入便已超越西班牙，相類情况令新興市場的定義變得非常模糊；另一個改變則由科技帶動，科技促使跨國通訊量急增，令貿易資金可覆蓋全球，手機的普及是其中一環，如今各新興市場如南非及肯亞等地，每個人都有手機，造就資訊及資本在全球快速流動，以致現時很多在紐約及倫敦等國際市場上市的企業，大部分收入及盈利均來自新興市場。

新興市場增速為已發展市場兩倍

科技促進貿易全球化，已發展市場企業也可在經濟高速增長的新興市場分一杯羹，捕捉新興市場機遇，不再局限於投資新興市場企業。麥樸思指出，現時尋求高增長的新興投資機會，需擴大搜尋範圍，放眼全球市場，訣竅在於發掘擁有最佳特質（best characteristics）的企業，包括具良好的新興增長趨勢、資本回報率（ROC）高、負債偏低，還有最重要的是，具備優質管理的公司。

印度市場估值偏高 年內或調整

麥樸思補充，選股時也會考慮科技相關的主題，直言對科技領域非常感興趣，並不代表是對半導體或軟件等公司感興趣，而是能夠善用科技提升盈利能力的公司，即使是製造農業用拖拉機的公司，如能利用科技提升營運效率及生產力，便屬於旗下基金感興趣的企業，因此科技主題可存在於任何行業，但亦坦言雖然各行業也存在兼具最佳特質及善用科技的企業，惟現在旗下基金發現的優質高增長企業，確有不少為軟件及半導體公司。

參考Mobius Capital Partners LLP公布的數據，截至今年4月底止，Mobius Emerging Markets Fund投資組合行業分佈為以下：科技佔48.2%，其次為佔16.9%的非必需消費品，以及10.7%的健康護理；至於地區分佈，台灣市場佔19%（見圖），緊隨其後的為佔17.6%的印度。對於上述投資組合內的地區分佈，麥樸思強調，儘管該公司選股時也會考慮宏觀因素，但主要仍是由下而上揀股，專注於個別企業的基本因素，因此該基金的地區分佈只是選股的結果，反映目前在台灣及印度市場有較多高增長企業，令此兩個市場顯得相對吸引，而此狀况可隨時改變。

對於印度市場前景，他認為估值偏高，預期年內或會出現調整，但相信隨着印度總理莫迪成功連任，繼續推動經濟改革，料當地經濟可保持高增長，長線續看好此市場；至於台灣市場，旗下基金目前主要投資於當地與半導體相關的企業，發現不少台灣企業獲利能力強勁，資本回報率偏高，如部分開發晶片專用軟件的企業利潤豐厚，且充滿創造力。

中國市場正在復蘇路上

麥樸思並稱，最近3至4星期對中國市場前景改觀，基於看到中國政府出招解決內房問題，同時市場反彈現見底信號，顯示市場正在復蘇的路上，看好科技導向（tech-oriented）及致力成為國際品牌（building a global brand）的中資股，尤其屬科技向的半導體企業，因中國政府正加大力度提升半導體的技術含量及產能，並認為在電動車方面也不乏具吸引力的企業選擇，正密切留意A、H股的投資機會，更透露正籌備於9月推出捕捉環球新興機遇的Mobius Emerging Opportunities Fund，也將會投資內地及香港市場。

新基金引入AI協助分析數據

對於未來環球投資市場的主要挑戰，麥樸思認為是環球各地的政治充滿着不確定性，因此投資時更需要專注於企業基本面，管理層能否應對時局及市場變化，而即將推出的新基金將引入人工智能（AI）協助分析數據，以配合該基金的基本面量化投資策略（quantamental approach），即是使用大量可量化標準分析公司後，再結合基本面分析，從而作出投資決策。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

相關字詞﹕基金持區 新興市場之父 麥樸思

上 / 下一篇新聞

兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
星路助金融機構解決財管系統問題
星路助金融機構解決財管系統問題
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
內地5月新能源車批發銷量增35%
內地5月新能源車批發銷量增35%
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
美4月職位空缺逾3年最少
美4月職位空缺逾3年最少
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：歐加日央行料調整幣策
姜靜：歐加日央行料調整幣策
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房
內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房
灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬
灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
基座設商店 會所康樂設施多元化
基座設商店 會所康樂設施多元化