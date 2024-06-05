基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業

對於新興市場的改變，早於1980年代末進入新興市場的麥樸思憶述，當時新興市場的定位非常清晰，就是中等及低收入地區，包括整個拉丁美洲、非洲，以及除日本、新西蘭及澳洲以外的亞太地區等，新興市場的吸引之處在於高增長，至今新興市場經濟增速仍是已發展市場的兩倍，但亦因此，至今部分仍被視為新興市場的地區，人均收入已追上成熟市場，如韓國目前的人均收入便已超越西班牙，相類情况令新興市場的定義變得非常模糊；另一個改變則由科技帶動，科技促使跨國通訊量急增，令貿易資金可覆蓋全球，手機的普及是其中一環，如今各新興市場如南非及肯亞等地，每個人都有手機，造就資訊及資本在全球快速流動，以致現時很多在紐約及倫敦等國際市場上市的企業，大部分收入及盈利均來自新興市場。

新興市場增速為已發展市場兩倍

科技促進貿易全球化，已發展市場企業也可在經濟高速增長的新興市場分一杯羹，捕捉新興市場機遇，不再局限於投資新興市場企業。麥樸思指出，現時尋求高增長的新興投資機會，需擴大搜尋範圍，放眼全球市場，訣竅在於發掘擁有最佳特質（best characteristics）的企業，包括具良好的新興增長趨勢、資本回報率（ROC）高、負債偏低，還有最重要的是，具備優質管理的公司。

印度市場估值偏高 年內或調整

麥樸思補充，選股時也會考慮科技相關的主題，直言對科技領域非常感興趣，並不代表是對半導體或軟件等公司感興趣，而是能夠善用科技提升盈利能力的公司，即使是製造農業用拖拉機的公司，如能利用科技提升營運效率及生產力，便屬於旗下基金感興趣的企業，因此科技主題可存在於任何行業，但亦坦言雖然各行業也存在兼具最佳特質及善用科技的企業，惟現在旗下基金發現的優質高增長企業，確有不少為軟件及半導體公司。

參考Mobius Capital Partners LLP公布的數據，截至今年4月底止，Mobius Emerging Markets Fund投資組合行業分佈為以下：科技佔48.2%，其次為佔16.9%的非必需消費品，以及10.7%的健康護理；至於地區分佈，台灣市場佔19%（見圖），緊隨其後的為佔17.6%的印度。對於上述投資組合內的地區分佈，麥樸思強調，儘管該公司選股時也會考慮宏觀因素，但主要仍是由下而上揀股，專注於個別企業的基本因素，因此該基金的地區分佈只是選股的結果，反映目前在台灣及印度市場有較多高增長企業，令此兩個市場顯得相對吸引，而此狀况可隨時改變。

對於印度市場前景，他認為估值偏高，預期年內或會出現調整，但相信隨着印度總理莫迪成功連任，繼續推動經濟改革，料當地經濟可保持高增長，長線續看好此市場；至於台灣市場，旗下基金目前主要投資於當地與半導體相關的企業，發現不少台灣企業獲利能力強勁，資本回報率偏高，如部分開發晶片專用軟件的企業利潤豐厚，且充滿創造力。

中國市場正在復蘇路上

麥樸思並稱，最近3至4星期對中國市場前景改觀，基於看到中國政府出招解決內房問題，同時市場反彈現見底信號，顯示市場正在復蘇的路上，看好科技導向（tech-oriented）及致力成為國際品牌（building a global brand）的中資股，尤其屬科技向的半導體企業，因中國政府正加大力度提升半導體的技術含量及產能，並認為在電動車方面也不乏具吸引力的企業選擇，正密切留意A、H股的投資機會，更透露正籌備於9月推出捕捉環球新興機遇的Mobius Emerging Opportunities Fund，也將會投資內地及香港市場。

新基金引入AI協助分析數據

對於未來環球投資市場的主要挑戰，麥樸思認為是環球各地的政治充滿着不確定性，因此投資時更需要專注於企業基本面，管理層能否應對時局及市場變化，而即將推出的新基金將引入人工智能（AI）協助分析數據，以配合該基金的基本面量化投資策略（quantamental approach），即是使用大量可量化標準分析公司後，再結合基本面分析，從而作出投資決策。

明報記者 劉敬華

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