明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬

【明報專訊】部分資深投資者積極放售旗下物業，其中羅守輝及相關人士持有的灣仔凱利商業大廈19樓全層，最新叫價約2400萬元放售，除較1年前叫價調低約37%外，更低於2017年購入價，屬蝕讓放售。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上述放售物業為灣仔摩理臣山道70至74號凱利商業大廈19樓全層，面積約3014方呎、另連約300方呎花園，最新叫價約2400萬元，意向呎價約7962元。

較7年前購入價低1%

據了解，物業去年6月曾叫價約3800萬元、意向呎價約1.26萬元，意味現減價約1400萬元或37%；羅守輝等於2017年入市，當時作價約2428萬元，意味現放售價低於7年前購入價約28萬元或1%。謝續稱，近期灣仔區先後錄得多宗商廈買賣成交，上述放售，相信會受有意擴展業務的企業及投資者青睞。

豐資源南邊圍建洋房料獲開綠燈

另由豐資源或相關人士持有的西貢南邊圍綠化用地，去年向城規會申請改劃為「住宅（丙類）1」用途，擬發展17座3層高洋房，據規劃署最新文件，署方原則上不反對該申請，預計本周五交由城規會審議，頗大機會獲城規會「開綠燈」。

上述項目佔地約7.1萬方呎，豐資源等申請以最高地積比率0.75倍、發展17座3層高的洋房，並計劃分兩期發展。

相關字詞﹕城規會 豐資源 蝕讓放售 商廈放售 羅守輝

上 / 下一篇新聞

兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
星路助金融機構解決財管系統問題
星路助金融機構解決財管系統問題
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
內地5月新能源車批發銷量增35%
內地5月新能源車批發銷量增35%
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
美4月職位空缺逾3年最少
美4月職位空缺逾3年最少
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：歐加日央行料調整幣策
姜靜：歐加日央行料調整幣策
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房
內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
基座設商店 會所康樂設施多元化
基座設商店 會所康樂設施多元化
基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業
基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業