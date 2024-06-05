明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房

【明報專訊】暑假住宅租賃旺季來臨前，有內地學生提早到港租樓；中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔中心本月暫錄約兩宗租賃成交，接近上月同期的3宗，其中屋苑第5座低層E室，實用面積299方呎兩房戶，業主叫租1.2萬元，獲兩名內地女學生「零議價」承租，實用呎租逾40元，但仍屬市價水平。

黃達雄指出，單位裝修企理，備有雪櫃及洗衣機等，惟仍有租客租住，兩名內地女學生以預付一年租金即約14.4萬元租樓，待8月正式起租，方便上學；業主2021年以482萬元購入，享約3厘租金回報率。

第一城兩房減價2%後租1.32萬

同屬新界熱門租務成交屋苑的沙田第一城，世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城第42座低層G室，實用面積304方呎兩房間隔、望園景，業主放盤一個月，以1.35萬元放租，略減300元或2%，以1.32萬元租出單位，實用呎租43元；業主2018年以455萬元購入，享租金回報率3.5厘。

利奧坊．曦岸一房呎租60元

市區方面，主打細單位的大角嘴利奧坊．曦岸，新錄一房單位租務成交；香港置業營業經理周栢達表示，一名單身外區客以1.53萬元，承租利奧坊．曦岸第1座中層C室，實用面積256方呎一房間隔，望部分海景，實用呎租約60元。

周栢達表示，業主叫價1.58萬元，議價後減500元或約3%，以2020年約613.1萬元一手購入價計，業主享約3厘租金回報率。

相關字詞﹕內地生來港租樓 利奧坊‧曦岸 沙田第一城 大埔中心 租賃成交

上 / 下一篇新聞

兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
星路助金融機構解決財管系統問題
星路助金融機構解決財管系統問題
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
內地5月新能源車批發銷量增35%
內地5月新能源車批發銷量增35%
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
美4月職位空缺逾3年最少
美4月職位空缺逾3年最少
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
美元定存高息精選
美元定存高息精選
姜靜：歐加日央行料調整幣策
姜靜：歐加日央行料調整幣策
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬
灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
基座設商店 會所康樂設施多元化
基座設商店 會所康樂設施多元化
基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業
基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業