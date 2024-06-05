元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成

長沙灣納米樓9年首跌穿200萬

另一方面，樓齡約40年的長沙灣單幢樓倫美大廈，則錄蝕讓。資料顯示，該大廈低層B室，實用面積142方呎，原則屬一房戶，上月以180萬元易手、實呎12,676元，為該大廈2015年2月後，首次再有單位成交價低於200萬元。

上述單位原業主於2020年中以225萬元購入，帳面蝕45萬元或20%，連使費有機會實蝕約50萬元或22%。

倫美大廈設80伙，提供實用面積分別約187方呎及142方呎的單位，屬80年代市區納米樓。

大型屋苑方面，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔新峰花園第28座高層E室，實用面積867方呎3房戶，銀主以660萬元放盤約一周，其間曾反價，終以678萬元沽出，即較開價高18萬元或約3%、實呎7820元；原業主2009年以480萬元購入，單位15年升值198萬元或41%。

新峰3房678萬沽 重返97年價

資料顯示，同座對上樓層E室，1997年高峰期一手成交價679.7萬元，反映是次成交價與當年價位相若。

太古城兩房戶成交價返9年前

港島指標屋苑太古城，6月至今暫錄約4宗二手成交。中原高級區域營業董事張光耀表示，唐宮閣高層D室，實用面積545方呎兩房戶，以788萬元沽出、實呎14,459元；原業主早於1978年以19.2萬元一手購入，持貨46年，帳面賺逾769萬元或40倍。資料顯示，上述單位對下數層的高層D室，於2015年2月以796萬元易手，意味成交價返回約9年前水平。

美孚3房遺產貨51年升值83倍

另外，中原分區營業經理馮健平表示，荔枝角美孚新邨恒柏道第7座中層C室，實用面積715方呎3房戶，屬遺產盤，以686萬元易手、實呎9594元；原業主早於1973年以約8.2萬元一手購入，51年間升值677.8萬元或約83倍。