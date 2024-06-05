緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬

8日連沽3伙 吸金近6.6億

連同上述新成交單位，緹外於8日內連沽3伙，包括第1座3樓A室，實用面積4315方呎、4房4套連雙工人房間隔，連雙車位於5月底以2.16億元成交、實呎約5萬元；另第6座3樓A室，實用面積3765方呎、4房4套連雙工人房間隔，以1.9億元連車位沽出，實呎5.04萬元，即3宗成交合共吸金6.56億元。

緹外由61個單位及3座院墅組成，2022年10月起開售，迄今累售15伙，總成交額為54億元、平均成交實呎6.4萬元。

帝景園3房連車位4690萬售出

正部署推售屯門NOVO LAND第3B期的新地 （0016）， 繼續拆售旗下港島中半山帝景園，據代理消息指出，最新沽出第3座3樓A室，實用面積1530方呎、3房1套間隔，連車位以4690萬元成交、折合實呎約3.07萬元。

黃竹坑港島南岸亦錄一手新成交；樓花期長約18個月、長實（1113）及港鐵（0066）合作的Blue Coast，新售出第2A座35樓B室，實用面積773方呎3房間隔，成交價2037.7萬元、實呎2.63萬元，為項目本月首宗成交。

坪洲寶翠灣1號特色戶呎售1.2萬

離島低密度新盤亦不乏一手成交；雅居樂（3383）陳氏家族成員持有的新藝控股、旗下坪洲寶翠灣1號，新售出H39號單位，屬兩房連天台特色戶，實用面積424方呎、附連378方呎天台，成交價504.9萬元、實呎近1.2萬元。寶翠灣1號去年開售迄今累沽10伙，套現逾1億元。