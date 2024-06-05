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經濟

香港地產

NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場

【明報專訊】雖然近日新盤交投市况轉靜，但龍頭發展商新地（0016），繼早前推出元朗THE YOHO Hub II開出紅盤後，同系屯門兆康NOVO LAND第3B期，趕緊於本月內推售，預計最快明日公布樓書、擬下周公布開價。此外，上海商業銀行發展的西環吉席街全新盤吉喆，突擊公布首張價單涉50伙，即供付款直減折扣僅1%，整批單位折實均呎21,380元。

明報記者 林尚民

新地今次推出的NOVO LAND第3B期涉769伙，預計明年5月落成，樓花期長約11個月；新地代理總經理陳漢麟昨日表示，NOVO LAND第3B期將於48小時內上載樓書，本周亦會向媒體開放示範單位，最快下周公布價單。

NOVO LAND系列

累售2800伙套170億

新地副董事總經理雷霆早前表示，整個NOVO LAND系列推出約22個月，累積售近2800伙，套現逾170億元，成近兩年全港最受歡迎樓盤。

值得一提是，近月多個新推售樓盤，開價往往比同區、或同系之前期數有折讓，包括新地早前推售的THE YOHO Hub II。

代理業界人士指出，現時發展商目標以資金回籠為主，定價策略上會先求量、後求價，相信今次NOVO LAND第3B期的開價，有機會較之前期數有折讓。

另新地向傳媒開放NOVO LAND住客會所部分設施；NOVO Resorts度假式會所、連公用花園等總面積約40萬方呎，由「Poolside Club」、「Garden Club」、「Skywalk」三部分組成，其中「Poolside Club」大部分設施早前已開放，主要設施包括25米室內恆溫「Shimmery Pool 極光星池」。

市區新盤方面，上海商業銀行旗下子公司發展的西環吉席街重建項目、樓花期約4個月的吉喆，公布首張價單涉50伙，90天付款法提供1%直減折扣，折實均呎21,380元，較同區對上一個開價新盤、即新地、會德豐及恒地（0012）合作的卑路乍街KENNEDY 38，於2021年11月首張價單折實均價27,620元，低約22%。

吉喆設於中環南源商業大廈的展銷廳，即日起對公眾開放，短期內正式收票和上載銷售安排；美聯住宅部行政總裁布少明表示，是次推出的單位，實用面積211至524方呎，最低樓價單位為7樓J室，屬實用面積211方呎開放式間隔，定價392.7萬元，以90天即供付款獲1%計算，折實價388.8萬元、折實實呎18,427元。

HADDON周日至下周中開售

至於另一龍頭發展商恒地，近日推出的紅磡THE HADDON，自上周六至昨日止，過去4日暫累收逾280張入票，以首推92伙計，超額認購兩倍；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，集團研究加推單位應市，日內上載銷售安排，有機會本周日（6月9日）至下周中發售，首輪銷售有機會推出特色戶招標。

相關字詞﹕吉喆 THE HADDON 新盤推售 新地 NOVO LAND第3B期

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