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經濟
2024年6月5日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
兗礦配股五礦供股 共抽水140億 港股兩連升 北水增至88億淨買入
攜程發13億美元票據 同時宣布回購美存託股
巴郡錯盤曾跌98% 散戶圖「撈底」變損手
煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數
上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」
金沙料金光綜藝館末季完成翻新 推智能賭枱後不減人手 非博彩將多元化
澳門投資局：外企有意拓大健康業務
星路助金融機構解決財管系統問題
上海金融辦預告中證監將發布資本市場政策
內地5月新能源車批發銷量增35%
渣打遭舉報捲伊朗交易 發聲明稱指控屬揑造
星對冲基金港逆市擴張 租7000呎新辦公室
油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產
美4月職位空缺逾3年最少
紅海危機推高運費 馬士基上調盈利預測
E*Trade擬禁「帶頭大哥」買賣
張兆聰：申洲客戶庫存偏低 候低吸博彈
美元定存高息精選
姜靜：歐加日央行料調整幣策
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
劉思明：暑假出行概念看俏 攜程走勢穩健可吼
周顯：「放水」加劇貧富懸殊
湯文亮：黃仁勳請客 不懂闊佬別人
NOVO 3B期擬明日上樓書 下周開價 西環吉喆折實均呎2.1萬 開放式戶389萬入場
緹外4房2.5億成交 呎售5.7萬
元朗53年舊樓250萬沽 兩月升值四成
內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房
灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬
THE HADDON鄰近港鐵站 享市區優勢
基座設商店 會所康樂設施多元化
基金特區：麥樸思：台股吸引 印度長線看好 看好善用科技增盈利能力企業
技術取勝：首都機場或再考驗2.6元
【明報專訊】錦欣須守穩20天線支持（圖）
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