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經濟
國際金融

油價再跌2% 4個月新低 受累OPEC+將逐步撤自願額外減產

【明報專訊】油組與盟友（OPEC+）同意將大部分減產措施延長至2025年底，不過自願額外減產措施將由今年10月起逐步取消，預示今年底的原油供應將會增加，拖累國際油價繼周一挫3%後，周二晚再跌約2%，跌至4個月低位。布蘭特期油周一收報每桶78.36美元，是2月初以來首次收報於80美元以下，周二晚跌穿77美元。紐約期油周一收報每桶74.22美元，周二跌至72美元水平。最新跌幅幾乎抹去了紐約油價今年以來大部分升幅，今年迄今紐約油價升幅小於2%。

獨立石油分析師Gaurav Sharma表示，OPEC+周末作出決定時，原油市場供應相當充裕，交易員考慮到宏觀形勢，加上加沙傳出可能停火的消息，令風險溢價下降，導致油市空倉增加。

分析：明年料輕微供過於求

高盛分析師指出，全球原油庫存近期有所增加，部分OPEC+成員國卻期待逐步取消每日220萬桶的自願額外減產措施，意味OPEC+的決定對油價不利。高盛指出，OPEC+詳細公布退出自願額外減產的路線圖，倘油市表現較OPEC+預期疲軟，OPCE+將難以維持較低的產量。

澳新銀行的分析指出，市場原本預期自願減產措施會延續至今年底，但OPEC+由10月起就逐步取消相關措施，導致油價大幅下滑，因為投資者在不確定的經濟環境下，對供應增加感到擔憂。ING集團駐新加坡的大宗商品策略主管Warren Patterson預期，OPEC+逐步退出額外自願減產，將導致油市明年輕微供過於求。與此同時，美國等OPEC+以外的產油國產量大增，都令油價缺乏支持。

此外，利率高企對經濟的影響正逐步浮現。美國製造業活動在5月進一步收縮，4月建築支出因非住宅領域放緩而連續第2個月意外下滑，預示美國原油需求增長可能較弱，令油價受壓。

美政府趁跌價入市 補充油儲

美國政府趁油價回落之際，周一以平均每桶77.69美元的價格購入300萬桶原油，補充戰略石油儲備（SPR）。

市場等待美國政府周三公布原油庫存及需求預估，以衡量美國駕駛季節開始（陣亡將士紀念日的長周末）的汽油消耗，分析師普遍預期市場供應充裕。美國汽油期貨周一跌至每加侖2.34美元，觸及逾3個月低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕供應 減產 國際油價 OPEC+

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