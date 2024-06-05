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經濟

星路助金融機構解決財管系統問題

【明報專訊】復星國際旗下（0656）金融科技服務提供商星路金融科技（Finloop）首席執行官蔡華接受本報訪問時表示，現時只從事證券交易的券商依靠港交所（0388）中央結算系統（CCASS），可支援相關清算及結算等，惟轉型從事財富管理後，該系統則不能支援，令大部分證券公司及銀行仍以人手買賣其他金融產品，以致無法大規模擴展業務。

蔡華說：「現在大量的證券公司和銀行，（財富管理）全部用人手方式處理，也就是不管我（金融機構）是買賣基金、買賣債券，還是買賣其他一些金融品類（產品）……即使現在一些大的私人銀行也在用這種方式。」他認為按財資管理目前市場狀况，有關模式的交易已不能滿足市場需要，且人手交易風險較高：「人手交易錯了 、（客戶落盤）發晚了、金額寫錯了，所以有很多這種問題，電子化交易就完全把這問題解決了。」

提供綜合櫃台電子交易

蔡華亦提到，現時有櫃台研發能力的證券公司或只有一兩家，但櫃台成本造價亦相對高昂。他亦有留意到有金融機構因應不同金融產品，而去建立不同櫃台處理，惟各櫃台將資金過户的結帳程序繁複。他續稱，即使解決系統問題後，金融機構仍需與各大基金公司簽銷售合同，各基金公司亦有不同的基金登記過戶（TA）帳戶。而星路則主要為金融機構解決財富管理系統問題，提供綜合櫃台的電子化交易系統，並將不同類別金融產品與其平台連接。

蔡華續稱，除證券公司為星路的客戶外，商業銀行、財富管理公司、家族辦公室及跨境支付機構亦為其主要客戶，公司目前擁20多家金融機構客戶，而今年和明年客戶數量目標分別為60個和300個。

港股近年疲弱，部分本地中小型證券商申請提供資產管理服務的第9類牌照，轉型擴展財富管理業務。據證監會網站顯示，截至今年12月，第9類牌照持牌代表數目為9224個，較2023年同期的8998個多226個。

設中小券商特定方案 助「打風開市」

港交所將於今年中就「打風開市」公布諮詢總結及方案，有中小券商表示因系統升級，以及網絡安全系統優化成本價值不菲而反對。被問到星路的交易平台系統，能否支援證券商於惡劣天氣下遙距運作，以及同時確保交易於安全及穩定下進行時，蔡華則表示「沒問題」，而公司設有針對中小券商提供的特殊的定價方案，相信在目前的市場上極具競爭力。

明報記者 江陵凱

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