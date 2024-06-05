上海13房企報名「以舊換新」 廣州首推「存量收儲」

房企報名截止時間是6月3日下午5時，金茂萬科都會四季的相關人士向該網表示積極參與是響應政府號召，同時也能夠助力項目銷售。但該項目目前只提交了報名資料，最終收購多少房源、按什麼價格收購還要等地方政府的後續通知。而備受關注的交易價格。公告提到房源交易單價以成本法的評估方式確定，原則上為「土地成本+建安成本」。據了解，這是廣州市首次響應中央號召，推進「存量收儲」用作拆遷安置房。

據報，廣州本地一家民營房企也報了名，該民企管理層表示，「政府公布的收購價是成本價，我們項目現在的售價已低於成本價，如果能以成本價賣給政府當然最好。」現時蝕本賣樓項目不在少數，據該民營房企管理層介紹，項目當初購地成本為每平方米 7000多元，目前售價每平方米僅1萬元，早已跌破成本價，認為「政府沒有按目前的售價來收購已經很好了。」

根據廣州中原研究發展部的統計，截至5月底，廣州全市商品房庫存量為1173.6萬平方米，自2月份以來連續3個月攀升。