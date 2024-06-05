煤氣：與政府洽加價 強調增幅低於雙位數

短期內難再派紅股

煤氣近年停派發紅股，黃維義稱宏觀環境有所轉變，故公司要審慎理財和降本增效，難以短期內再派發紅股，舉例指「（公司）利潤未必增加10%，股息卻要派10%，是不切實際。」資本開支方面，執行董事暨首席財務總裁楊磊明指出，公司2022年資本開支為83億元，去年為102億元，預計今年為75億元，將主要投資在新能源業務及具效益的投資項目。

至於綠色甲醇業務，黃維義透露近期與佛山市溝通，並與佛山燃氣簽諒解備忘錄（MOU），計劃在當地興建綠色甲醇廠，冀2027年可出產，首階段產量為20萬公噸，供應予大灣區港口。同時，煤氣旗下生產可持續航空燃油（SAF）的怡斯萊（EcoCeres）正在馬來西亞建廠，他稱該廠房料每年可出產25萬噸。

氫能方面，黃形容公司「初試牛刀」與城巴合作推氫能巴士，城巴將在年底前先推出5部氫能巴士投入服務，按煤氣管網每年可供應1.2萬噸氫計算，可足夠供應予本港600部巴士轉用氫能。他續稱，正與政府溝通氫能相關業務發展，包括由氫轉化電以供應予建築工地及電力不足的地區。

與政府溝通氫能相關發展

另外，黃維義指出香港業務對氣溫變得相當敏感，氣溫每上升1度相當於售氣量下降2.5%，加上部分受港人北上消費影響，今年首季香港售氣量下跌約2%，不過工商業用氣量受惠於航空業復蘇，預計勢頭將延續至今年。